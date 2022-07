SG Wattenscheid - Britscho vor WSV-Spiel: "Rechnen uns schon was aus"

Nach dem 1:4 in Münster zum Start in die Regionalliga West will die SG Wattenscheid die ersten Zähler der Saison. Am Sonntag kommen angezählte Wuppertaler.

Am zweiten Spieltag der Regionalliga West trifft die SG Wattenscheid 09 auf den Wuppertaler SV. Der WSV steht nach dem verpatzten Auftakt gegen Rot Weiss Ahlen unter Zugzwang. Wie gegen Ahlen, werden die Wuppertaler auch gegen Aufsteiger Wattenscheid als Favorit ins Rennen starten. Dennoch rechnet SGW-Trainer Christian Britscho seiner Mannschaft Chancen aus. Zwar hat die SGW ihr Auftaktspiel bei Preußen Münster mit 1:4 verloren, Cheftrainer Britscho sah trotz der Niederlage dennoch viele gute Ansätze und kündigte an, die gewonnen Erkenntnisse mit in den kommenden Härtetest gegen Wuppertal nehmen zu wollen. „Gegen Münster haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Das zwischenzeitliche 3:1 hat uns natürlich den Stecker gezogen, jedoch hat die Mannschaft bis dahin auf Strecke gesehen einen guten Auftritt abgeliefert. Da muss man der Mannschaft einfach ein Kompliment machen. Wir haben zwar verdient gegen den Topfavoriten verloren, dennoch hätte es mit etwas Spielglück auch durchaus anders aussehen können”, erklärte Britscho. „Wuppertal steht unter Druck” Nach der unbefriedigenden Vorbereitung und dem verpatzten Start in der Liga stehen die Spieler des Wuppertaler SV nun unter Zugzwang. Die Verantwortlichen des WSV sprachen vor dem augenscheinlich ungleichen Duell Klartext und nahmen ihre Spieler in die Pflicht. Für die Wattenscheider könnten die Unruhen in Wuppertal eine vermeintliche Chance darstellen. Nach Aussagen von Wattenscheids Trainer Britscho sei der WSV unter den „Top Drei der Liga”. Zwar schaue man bei Wattenscheid nur auf sich, trotzdem könnte die kommende Partie die passende Gelegenheit auf den ersten Saisonsieg für den frischgebackenen Regionalligisten darstellen. „Wuppertal steht unter Druck. Dennoch haben sie mit Ahlen gegen eine gute Mannschaft verloren. Ich denke, dass die Ahlener es auf jeden Fall in die obere Tabellenhälfte schaffen werden. Bei einem Auftaktspiel kann so etwas immer vorkommen, dennoch rechnen wir uns schon was aus. Wenn wir so spielen wie gegen Münster, werden wir nicht chancenlos sein”, äußerte sich Britscho selbstbewusst. Das erste Saisonspiel im Lohrheidestadion wird am Sonntag (31. Juli, 14 Uhr) angepfiffen. Am darauffolgenden dritten Spieltag reist die SGW zu Wuppertal-Bezwinger Rot Weiss Ahlen.

