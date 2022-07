Rot Weiss Ahlen: Innenverteidiger kommt - auch der WSV testete ihn

Fußball-Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Es kommt ein Innenverteidiger, der zuletzt auch beim Wuppertaler SV trainierte.

In der Woche vor dem Regionalliga-Auftakt gegen den Wuppertaler SV (Samstag, 14 Uhr) hat Rot Weiss Ahlen seine Defensive ein weiteres Mal verstärkt. Tobias Reithmeir wechselt an die Werse. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger lief in der letzten Saison für den FC Gießen in der Regionalliga Südwest auf.

Und auch den Auftaktgegner der Ahlener kennt Reithmeir bestens. Denn Ende Juni trainierte er beim WSV mit, durfte sich auch in Testspielen für eine Verpflichtung empfehlen. Daraus wurde aber offensichtlich nichts. Stattdessen heuert der Abwehrmann nun in Ahlen an.

Reithmeir bringt sogar die Erfahrung von drei Einsätzen in der 2. Bundesliga mit zu Rot Weiss, die er für den 1. FC Heidenheim absolvierte. Dort hatte er 2018 den Sprung zum Profi geschafft. Auch die Regionalliga West kennt Reithmeir bereits. In der Saison 2020/21 stand er für den SV Rödinghausen auf dem Rasen.

Rot Weiss Ahlen: Transfers im Überblick

Zugänge: Tobias Reithmeir (FC Gießen), Pascal Itter (Fortuna Köln), Dan Neicu (1. FC Bruchsal), Robin Brüseke (SC Verl), Christian Skoda (VSG Altglienicke), André Dej (Fortuna Köln), Cihan Özkara (Sariyer), Jannik Borgmann (Preußen Münster), Hüseyin Bulut (Rot-Weiß Oberhausen), Hakan Sezer (SV Westfalia Rhynern), Elmar Skrijelj (eigene U19)

Abgänge: Andreas Ivan (Schalke II), David Mamutovic (FSV Mainz II), Sebastian Mai (Rot-Weiß Oberhausen), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Kevin Harr (FIU Panthers (Florida International University), Noyan Efe Bayaki (SC Paderborn II), Rene Lindner (VfL Kamen), Romario Wiesweg (SpVgg Vreden), Bennet Eickhoff (SV Westfalia Soest), Leon Benning (Hammer SpVg)