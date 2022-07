Regionalliga West: Schalke II schlägt Schonnebeck - alle Test-Ergebnisse im Überblick

Die U23 des FC Schalke 04 hat ein Testspiel gegen die Spvg. Schonnebeck gewonnen. Die Test-Ergebnisse von Samstag aller Klubs aus der Regionalliga West im Überblick.

Es wird ernst für die Team aus der Regionalliga West. Am kommenden Freitag beginnt die neue Saison, daher nutzen viele Vereine dieses Wochenende für einen letzten Test vor dem Start der Pflichtspielbetriebs.

So auch die U23 des FC Schalke 04. Die Königsblauen hatten am Samstag die Spvg. Schonnebeck zu Gast. Gegen den Oberligisten aus Essen fuhr S04 einen 2:0-Sieg ein. Bis zur Pause hielt Schonnebeck die Partie offen. Nach Wiederanpfiff waren dann Marouane Balouk (53.) und Niklas Castelle (62.) für die U23 erfolgreich.

Die Schalker Reserve, die in der Vorsaison beinahe abstieg, scheint gut gerüstet für den Liga-Start. Das Team von Jakob Fimpel marschierte ungeschlagen durch die Vorbereitung, feierte sechs Siege mit einer Tordifferenz von 30:1. Ob die Knappen ihre gute Form mit in die Saison nehmen können, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Zum Auftakt kommt der SV Straelen nach Gelsenkirchen.

Regionalliga West: Test-Ergebnisse im Überblick

Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen 1:3

NEJ Nijmegen - 1. FC Bocholt 4:0

Rot Weiss Ahlen - Blau-Weiß Lohne 3:4

SC Wiedenbrück - FC Gütersloh 3:0

Werder Bremen II - Fortuna Düsseldorf II 4:3

SC Spelle-Venhaus - Preußen Münster 0:3

1. FC Kaan-Marienborn - TuS Erndtebrück 5:0

Hessen Kassel - Wuppertaler SV 5:1

TSV Steinbach - Rot-Weiß Oberhausen 1:1

Borussia Mönchengladbach II - FC St. Pauli II 5:2

1. FC Düren - FC BW Friesdorf 2:0

FC Schalke U23 - Spvg. Schonnebeck 2:0