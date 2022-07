Fußball-Regionalligist SV Drochtersen/Assel hat sich die Dienste von Torwart Julian Geitz gesichert. Sein Torwarttrainer traut ihm diesen Sprung zu.

Mitte Juni berichtete das Portal transfermarkt.de, dass Torwart Julian Geitz von Sportfreunde Niederwenigern zum FC Kray wechseln würde. Offiziell bestätigt wurde der Wechsel von Seiten der Krayer allerdings nie. RevierSport weiß auch, warum. Denn: Geitz geht nicht zum FC Kray, sondern hat nach Informationen dieser Redaktion einen Einjahresvertrag beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel unterschrieben und weilt mit seinem neuen Klub bereits seit Donnerstag im viertägigen Trainingslager in Dänemark (Skærbæk).

Für den gebürtigen Moerser ist dieser Wechsel ein großer Schritt – vom Oberliga-Absteiger in die Regionalliga Nord. Bekannt ist der neue Verein von Geitz vor allem durch ein Duell im DFB-Pokal: 2018 traf Drochtersen/Assel in diesem Wettbewerb auf den großen FC Bayern München und unterlag dem Rekordmeister nur durch ein spätes Tor von Robert Lewandowski mit 0:1. Der heutige Bundesliga-Trainer Enrico Maaßen (FC Augsburg) schaffte zuvor seinen Durchbruch bei D/A.

Torwarttrainer Ralf Schiessl, der mit Geitz seit Jahren Individualtraining macht, freut sich, dass sein Schützling den Sprung in die vierthöchste Spielklasse geschafft hat: "Julian hat sich im Casting gegen einen U19-Nationaltorwart aus Finnland durchgesetzt und erhält einen Vertrag über ein Jahr. Ich bin sehr glücklich und freue mich für ihn. Er ist einfach richtig gut und hat viel Potenzial!"

Eine weitere schwere Verletzung und eine katastrophale Vereinspolitik hinderten ihn daran, richtig durchzustarten. Er wurde belächelt, aber jetzt kann er sich beweisen. Ralf Schiessl.

Von 2017 bis 2020 spielte der 21-jährige Geitz in der Jugend für Rot-Weiss Essen und wurde dort von Schiessl intensiv betreut. Dass er nach einer langen Leidenszeit nun in der Regionalliga spielen kann, freut seinen Mentor besonders: "Er hat bei RWE eine überragende Saison gespielt und ist mit dem Verein in die Junioren-Bundesliga aufgestiegen. Leider zog er sich zwei schwere Verletzungen am Knie und in der Schulter zu. Julian ist dann nach Niederwenigern in die Oberliga gewechselt und wurde langsam aufgebaut. Eine weitere schwere Verletzung und eine katastrophale Vereinspolitik hinderten ihn daran, richtig durchzustarten. Er wurde belächelt, aber jetzt kann er sich beweisen."