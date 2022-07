SG Wattenscheid: Neuzugang aus der 3. Liga

Die SG Wattenscheid plant für die Regionalliga. Jetzt gab es den achten Zugang. Diesmal aus der 3. Liga.

Die SG Wattenscheid startet mit einem Auswärtsspiel bei Preußen Münster in die neue Saison in der Regionalliga West (Samstag, 23. Juli, 14 Uhr). Bis es soweit ist, bastelt Trainer Christian Britscho noch am Kader. Nun hat ein Talent aus dem Emsland verpflichtet.

Moritz Hinnenkamp, seit einiger Zeit Gastspieler in Wattenscheid, wird künftig für 09 auflaufen. Der 20-Jährige kommt vom SV Meppen aus der 3. Liga, hier hat er allerdings in der letzten Saison nur drei Einsätze bekommen - insgesamt stand er nur 78 Minuten in Liga drei auf dem Feld. Nun will er mehr Spielpraxis sammeln, nach seinem Wechsel betonte er: "„Ich spiele am liebsten in der Innenverteidigung, kann aber auch auf der Sechs spielen. Ich bin in Meppen nicht auf die Spielzeit gekommen, die ich mir gewünscht hätte. Da dachte ich mir: Ich bin noch jung, ich muss die Chance nutzen in der Regionalliga zu spielen. Wattenscheid erinnert mich auch ein Stück weit an Meppen: Der Verein ist auch sehr familiär, jeder kennt hier jeden. Da dachte ich mir – probiere ich es doch einfach hier."

Zugänge: Omar Jessey (YEG Hassel), Mohamed Cissé (ETB SW Essen), Niko Bosnjak (FC Kray), Kian Licina (RWO U19), Eduard Renke (TSG Sprockhövel), Calvin Küper (SpVg Schonnebeck), Ensar Candag (eigene U19), Moritz Hinnenkamp (SV Meppen) Abgänge: Tim Forsmann (SpVgg Erkenschwick), Nils Hönicke (SV Mauritz), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Mike Osenberg (Cronenberger SC), Roman Zengin (SF Wanne), Fabian Samland (DJK Wattenscheid), Tolunay Isik, Timon Schmitz, Eugene Ofosu-Ayeh, Özgür Köse, Arman Corbo, Arthur Nakalyuzhnyy (alle unbekannt

Auch Britscho ist glücklich über die neue Option in der Defensive, denn das Talent kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden: „Moritz ist ein junger, gut ausgebildeter Innenverteidiger, der flexibel einsetzbar ist. Das gibt uns viel Spielraum in unserer defensiven Aufstellung. Er hat bei uns mit trainiert und wir haben sofort gesehen, dass es passt. Er bringt alle Tugenden mit, um unser Spielsystem auszufüllen.“