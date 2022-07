Regionalliga West: Münster-Wechsel von Grote ist perfekt

Dennis Grote kehrt zum West-Regionalligisten SC Preußen Münster zurück. Der ehemalige Kapitän von Rot-Weiss Essen war zuletzt in Österreich unterwegs.

Was lange in der Schwebe stand, ist nun endlich fix: Dennis Grote kehrt zum SC Preußen Münster zurück. RevierSport hatte über den bevorstehenden Wechsel bereits in der vergangenen Woche berichtet. Bereits am Mittwochvormittag hat er mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz gestanden, wie die Preußen in ihrer Pressemitteilung berichten.

„Es ist ein sehr schönes Gefühl, wieder hier zu sein und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Münster ist meine Heimat, schon deswegen habe ich den Weg der Preußen natürlich intensiv verfolgt und bin froh, zehn Jahr später wieder ein Teil davon zu sein“, zitieren die Münsteraner den Mittelfeldspieler. „Ich werde jetzt alles dafür tun, um als Mannschaft erfolgreich zu sein.“

Bei RWE wurde Grote rausgeworfen

Bis Januar stand Grote beim letztjährigen Aufstiegskontrahenten Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Als der 35-Jährige den Essener Verantwortlichen mitteilte, dass Preußen Münster ihm ein Angebot unterbreitet hat, das er gerne annehmen würde, wurde der Kapitän von den Verantwortlichen rausgeschmissen. Das vergangene halbe Jahr verbrachte er dann beim FC Wacker Innsbruck.

„Wir versuchen die Spieler vom Preußen-Weg zu überzeugen und ich freue mich, dass uns das bei einem so erfahrenen Spieler wie Dennis gelungen ist. Mit seiner Qualität als Spieler und mit seiner Persönlichkeit wird er unsere Mannschaft auf jeden Fall bereichern“, kommentiert Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport beim SC Preußen Münster, den Wechsel.

Den gebürtigen Kaiserslauterner zog es schon früh nach NRW und spielte in der Jugend der Preußen. Nach Stationen beim VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen spielte er zwischen Januar 2012 und Sommer 2014 bereits für den SCP, ehe er den Verein Richtung Duisburg verließ.