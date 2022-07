SC Wiedenbrück: "Bin der Meinung, dass die Liga stärker ist"

Nach einer starken Vorsaison und Platz acht startet der SC Wiedenbrück in die neue Saison der Regionalliga West. Trainer Daniel Brinkmann wagt einen Ausblick.

In der Vorsaison waren sie die große Überraschung in der Regionalliga West. Der SC Wiedenbrück spielte eine beeindruckende Runde, schloss auf dem achten Rang ab und hatte am Ende mit 16 Punkten Vorsprung ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge. Jetzt geht die Mannschaft von Daniel Brinkmann in die neue Saison.

Ganz von der letzten Saison tragen lassen will sich der Cheftrainer aber nicht. „Es kommt auf eine gute Mischung an. Das Geleistete sollte uns Selbstvertrauen geben, auf der anderen Seite schadet eine Portion Demut nicht", weiß Brinkmann, dass ein erneutes Abschneiden mit Abstand zu den Abstiegsplätzen mit viel Arbeit verbunden sein wird. „Am Ende müssen wir erneut abliefern und uns weiterentwickeln."

Kaderplanungen abgeschlossen

Auch weil die Liga nach der Vorsaison gewarnt ist. Außerdem blickt Brinkmann auf qualitativ hochwertige Gegner in der neuen Spielzeit der Regionalliga West. „Generell bin ich der Meinung, dass die Liga stärker ist als im letzten Jahr. Unterschätzen wird uns definitiv keiner. Wir haben allerdings gerade gegen starke Mannschaften auch gute Leistungen gezeigt." Rot-Weiß Oberhausen konnten die Wiedenbrücker in der letzten Saison doppelt schlagen, auch gegen Münster und Aufsteiger Rot-Weiss Essen zeigten sie gute Leistungen.

Saisonstart gegen Düsseldorfs Reserve

Auf dem Transfermarkt wird Wiedenbrück eher nicht mehr aktiv werden. „Es war immer unser Ziel, zum Trainingsauftakt den Kader vollständig zu haben. Das haben wir geschafft“, freut sich Brinkmann, der mit Emre Aydinel (Sportfreunde Lotte), Luca Kerkemeyer (SV Lippstadt), Philip Aboagye (Wuppertaler SV), Nils Kaiser (Rot-Weiss Essen, ausgeliehen), Bahattin Karahan (FSV Frankfurt) und Takahito Ohno (Glesch-Paffendorf) sechs Neuzugänge begrüßen durfte.

Nun steht erstmal die Vorbereitung an, ehe dann in gut zwei Wochen die Saison startet. „Wir wollen uns immer weiter entwickeln. Ein Thema ist definitiv das Ballbesitzspiel und die Torausbeute. Wichtig ist aber auch, dass wir unsere Stärken, wozu ich das Pressing und die Arbeit gegen den Ball zähle, nicht vernachlässigen“, beschreibt Daniel Brinkmann die Planungen in der Vorbereitung, die am 23. Juli (14 Uhr) mit dem ersten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf II endet.