Fortuna Düsseldorf: Zehnter U23-Zugang kommt vom VfB Homberg

Die U23 von Fortuna Düsseldorf bedient sich in diesem Sommer zum zweiten Mal beim Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. Jetzt wurde ein Rechtsverteidiger verpflichtet.

Während der VfB Homberg in die Oberliga abgestiegen ist, bleibt Kingsley Marcinek der Regionalliga West erhalten. Er wechselt in die U23 von Fortuna Düsseldorf. Das teilten die Landeshauptstädter am Montag mit.

"Kingsley befand sich bereits in den letzten zwei Wochen bei uns im Training und hat in dieser Zeit gezeigt, dass er gut in unsere Gruppe passt", erklärte Fortunas Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Frank Schaefer, in einer Klubmitteilung. "Er ist schnell, verfügt bereits über Regionalliga-Erfahrung und ist ein guter Typ."

Der 20-jährige Rechtsverteidiger, der auch in der Abwehrzentrale und im defensiven Mittelfeld spielen kann, verbrachte die vergangenen zwei Jahre in Homberg. Der VfB war seine erste Station im Seniorenbereich. Zuvor gehörte Marcinek zum U19-Kader von Rot-Weiss Essen.

In Homberg war Marcinek nie vollends gesetzt. Dennoch kam er regelmäßig zum Einsatz, auch von Anfang an. 51-mal lief er insgesamt in der Regionalliga West auf und erzielte dabei vier Tore. "Da er sowohl als Rechts- als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, erweitern wir unsere defensiven Möglichkeiten mit ihm deutlich", freut sich NLZ-Direktor Schaefer. Zuvor verpflichteten die Düsseldorfer bereits Maximilian Adamski aus Homberg.

Fortuna Düsseldorf: Alle Transfers im Überblick (Stand 4. Juli):

Zugänge: Kingsley Marcinek, Maximilian Adamski (beide VfB Homberg), Luis-Felipe Monteiro (Bonner SC), Leon Klußmann (FC Kray), Soufiane El-Faouzi (SC Paderborn II), Maxim Schröder (Preußen Münster U19), Adam Bodzek (eigene Profis), Ephraim Kalonji, Luca Thissen, Justin Seven (alle eigene U19)

Abgänge: Tim Köther (1. FC Heidenheim), Can Özkan (Borussia Dortmund U23), Phil Sieben (Roda JC), Patrick Sussek (Berliner AK), Franz Langhoff (Wuppertaler SV), Emir Kuhinja (FSV Frankfurt), Sebastian Papalia (SF Baumberg), Davor Lovren (unbekannt), Oliver Fink (Karriereende)