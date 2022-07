Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest hat der Sport- und Gesangsverein Freiberg einen prominenten Zugang vorgestellt. Dieser dürfte auch den RWE-Fans noch bekannt sein.

Der SGV Freiberg hat seine Mission erfüllt und ist mit dem ehemaligen Essener Kapitän Marco Kehl-Gomez, der seit Januar 2022 für den Klub spielt, aufgestiegen.

In der Kaderplanung für die Saison 2022/2023 für die Regionalliga Südwest taucht nun ein durchaus prominenter Name auf. Zumindest dürfte der Torwart in der Regionalliga West und auch bei Rot-Weiss Essen Erinnerungen hervorrufen.

Die Rede ist von Niclas Heimann. Der 31-Jährige kommt vom SSV Ulm an den Wasen zum SGV Freiberg. "Ich habe richtig Bock auf die neue Saison mit euch und freue mich beim SGV zu sein!", wird Heimann zitiert.

Bevor der 1,94 Meter große Heimann im Sommer 2020 nach Ulm wechselte, stand er sechs Jahre - von 2014 bis 2020 - bei zwei Klubs in der Regionalliga West unter Vertrag.

Von 2014 bis 2017 spielte er für Rot-Weiss Essen. 73 Begegnungen stehen für Heimann im RWE-Trikot in der Vita. Dabei kassierte er 83 Gegentore und spielte 25 Mal zu Null. Unter einem Großteil der Essener Fans wurde der ehemalige Nachwuchstorwart des FC Chelsea und RB Salzburg sehr kritisch gesehen. Immer wieder unterlief ihm ein Lapsus. Nach drei Jahren verließ er Essen und wechselte zum SV Rödinghausen - hier wurde er dann zur unumstrittenen und auch im Umfeld sehr respektierten Nummer eins. Seine Rödinghausen-Bilanz: 88 Partien, 95 Gegentreffer, 31 Zu-Null-Spiele. Nun geht es für ihn in Freiberg weiter, wo er auch auf Ex-RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez trifft.