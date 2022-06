SV Lippstadt: Nächster Zugang - per Leihe von einem Drittligisten

Zuwachs für den Kader des SV Lippstadt: Der West-Regionalligist hat einen 20 Jahre alten Innenverteidiger für eine Saison ausgeliehen.

Der SV Lippstadt hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Luis Sprekelmeyer wechselt für ein Jahr zum Regionalliga-Klub. Der 20-jährige Innenverteidiger wird vom Drittligisten VfL Osnabrück ausgeliehen. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte Sprekelmeyer bereits in der Regionalliga, leihweise trug er damals das Trikot des Absteigers Sportfreunde Lotte.

"Luis ist ein sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger. Nach sehr angenehmen Gesprächen mit dem Spieler und dem VfL Osnabrück ist es uns gelungen Luis für die kommende Saison auszuleihen", sagt Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann. Er zeigt sich überzeugt, dass Sprekelmeyer "bei uns den nächsten Schritt gehen kann und wird".





Der Abwehrmann spielte viele Jahre im Osnabrücker Nachwuchs und rückte vor einem Jahr in Seniorenteam auf. Seinen ersten und bislang einzigen Drittliga-Einsatz feierte Sprekelmeyer am sechsten Spieltag der vergangenen Saison, als er gegen Türkgücü München eine Minute vor Schluss eingewechselt wurde. In der Rückrunde stand Sprekelmeyer dann in acht Partien für Lotte auf dem Rasen.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass Luis ein weiteres Jahr in der Regionalliga sehr gut tun wird", erklärt Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh die Hintergründe der Leihe aus Sicht des VfL. "Als junger Innenverteidiger muss er Spielpraxis sammeln, die wir ihm in Osnabrück nicht garantieren können." In Lippstadt trifft Sprekelmeyer auf Hakim Traoré und Tim Möller, die ebenfalls dem Osnabrücker Nachwuchs entstammen.