SV Straelen holt Wunschspieler - soll Führungsrolle einnehmen

Auf der Suche nach Neuzugängen hat der SV Straelen einen "Wunschspieler" präsentiert. Es ist ein Stürmer, der von einem Konkurrenten aus der Regionalliga West kommt.

Viele Positionen sind noch offen im Kader des SV Straelen. Eine Lücke konnte der Regionalligist jetzt schließen. Mit dem 25-jährigen Said Harouz gelang den Straelenern ein Wunschtransfer für die Offensive. Harouz sei hungrig sowie charakterstark und soll eine Führungsrolle beim SVS einnehmen, teilte der Verein mit. Er stand zuletzt beim SC Wiedenbrück unter Vertrag. Fünf Tore und sechs Vorlagen erzielte Harouz in 29 Einsätzen in der vergangenen Saison.

Er habe sich für den Wechsel nach Straelen entschieden, obwohl ihm Anfragen aus der Schweiz und Luxemburg vorlagen, erklärte Harouz. Ums Geld sei es ihm nicht gegangen: "Das war noch nie mein Weg. Für den Wechsel nach Straelen waren auf jeden Fall die Gespräche mit Kevin Wolze und nachher das persönliche Gespräch mit Hermann Tecklenburg ausschlaggebend", sagte er. "In Straelen passiert gerade ein Umbruch mit vielen neuen und jungen Spielern. Ich sehe das als Chance und will die Rolle als Führungsspieler annehmen. Ich will den nächsten Schritt machen und bin sehr heiß und hungrig auf die Saison."

Auch die Verpflichtung von Ex-Profi Sunday Oliseh als Trainer sei eine "tolle Sache. Mit Sicherheit werde ich von ihm noch das ein oder andere dazu lernen, der Mann ist ja eine afrikanische Fußball-Legende."

SV Straelen: Viel Bewegung im Kader

Straelen ist für Harouz bereits die sechste Station im Seniorenfußball. Nach seiner Zeit im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen spielte der gebürtige Düsseldorfer für den Wuppertaler SV, SC Kapellen-Erft, VfB Hilden, TSV Meerbusch, VfB Homberg und zuletzt in Wiedenbrück. Er kommt auf 86 Einsätze in der Oberliga Niederrhein (29 Tore, 10 Vorlagen) und 63 Regionalliga-Partien (sieben Tore, acht Vorlagen). "Mein Ziel für diese Saison ist es mit Straelen unter die Top 10 zu kommen", kündigt er an.

Nach 21 Abgängen ist Harouz der 13. Zugang am Niederrhein. Sportchef Kevin Wolze, ebenfalls neu im Amt, sucht also noch zahlreiche weitere Verstärkungen. Mit Noel Futkeu stellt sich derzeit ein früheres Offensivtalent von Rot-Weiss Essen im Probetraining vor.