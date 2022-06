Fortuna Köln: Zweiter Zugang an einem Tag - Münsteraner kommt

Der SC Fortuna Köln hat den zweiten Neuzugang innerhalb von kürzester Zeit präsentiert. Es ist ein Offensivspieler, der zuletzt für Preußen Münster auflief.

Nur wenige Stunden nach der Präsentation von Jan Wellers als Neuzugang hat der SC Fortuna Köln eine weitere Verstärkung offiziell verkündet: Jules Schwadorf wird künftig für den Regionalligisten auflaufen. Der 29 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler kommt von Preußen Münster, wo sein Vertrag Ende des Monats ausläuft.

"Ich freue mich wieder nach Hause zu kommen", sagt Schwadorf, der aus Köln stammt und in der Jugend zeitweise für den 1. FC Köln spielte. Die Entscheidung für den Wechsel zur Fortuna sei ihm sehr leicht gefallen, "ich freue mich sehr nach zwölf Jahren wieder in die Domstadt zurückzukehren".

Schwadorf sammelte in der vergangenen Saison 20 Liga-Einsätze für Fast-Aufsteiger Münster, gehörte in 15 Partien zur Startelf. Aufgrund einer Sehnenverletzung fehlte er vier Monate. Zuvor stand Schwadorf bei Wehen Wiesbaden, Viktoria Köln, Wattenscheid 09, TSG Hoffenheim II, Bayer Leverkusen II und Fortuna Düsseldorf II unter Vertrag. Mit Wiesbaden kam er einst zu einem Zweitliga-Einsatz. Zudem spielte Schwadorf 58-mal in der 3. Liga (drei Tore, acht Vorlagen) und 124 Einsätze in der vierten Liga (20 Tore, 15 Vorlagen).

Beim SC ist er nach vielen Transfers Teil eines Umbruchs. Ein weiterer Neuzugang könnte bald hinzukommen. Nach RS-Informationen buhlt die Fortuna um Stürmer Lars Lokotsch vom Drittligisten FSV Zwickau.

Fortuna Köln: Alle Transfers in der Übersicht (Stand 27. Juni)

Zugänge: Jules Schwadorf (Preußen Münster), Jan Wellers (VfB Homberg), Angelo Langer (SV Rödinghausen), Serkan Göcer (beide FC Homburg), Dustin Willms (FSV Zwickau), Tariq-Emad Suleiman, Younes Derbali, Finn Bauens, Gianluis Di Fine (alle eigene U19)

Abgänge: Suheyel Najar (Wehen Wiesbaden), Jannik Löhden (VfB Lübeck), Seymor Fünger (Hallescher FC), André Dej (Rot Weiss Ahlen), Sören Dieckmann, Dimitry Imbongo, Dan-Patrick Poggenberg, Nico Brandenburger, Pascal Itter, Mike Owusu, Francis Ubabuike, Albin Thaqi, Ismail Harnafi, Batuhan Özden (alle unbekannt)