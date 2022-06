Regionalliga West: Absteiger verpflichtet 103-maligen Viertligaspieler

Der FC Wegberg-Beeck hat einen erfahrenen Spieler des 1. FC Bocholt verpflichtet.

Für Maurice Pluntke geht es nach dem Regionalliga-Aufstieg mit dem 1. FC Bocholt nicht in der attraktiven West-Staffel weiter, sondern in der Mittelrheinliga.

Denn der FC Wegberg-Beeck, Absteiger aus der Regionalliga West, gab zu Wochenbeginn die Verpflichtung des 28-jährigen Innenverteidigers bekannt. Pluntke hat im Beecker Waldstadion einen Einjahresvertrag unterschrieben. Er soll dem Klub aus dem Kreis Heinsberg bei der Mission Wiederaufstieg behilflich sein.

Der 28-Jährige wechselt vom Regionalliga Aufsteiger 1. FC Bocholt ins Waldstadion. In der abgelaufenen Saison kam er in Meisterschaft und Pokal zu 19 Einsätzen für Bocholt, dabei gelangen ihm vier Tore.

Pluntke wurde in der Jugendabteilung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ausgebildet und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen. 2014 wechselte der 1,86 Meter große Pluntke zu Fortuna Düsseldorf, wo er vorrangig in der Regionalliga West zum Einsatz kam, aber auch eine Zweitliga-Partie gegen VfR Aalen über 90 Minuten bestritt.

Es folgte 2016 sein Wechsel zu Alemannia Aachen (38 Begegnungen) und 2018 zu Wacker Nordhausen, wo er 32 Partien in der Regionalliga Nordost absolvierte. Im Januar 2020 ging es für Pluntke schließlich zu den Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest. Von der U15 bis zur U18 war er Junioren-Nationalspieler des DFB. Insgesamt kommt der gebürtige Mönchengladbacher auf 103 Einsätze in der Regionalliga. Zwischen Januar 2016 und Januar 2017 verbrachte Pluntke auch ein Jahr in den USA. Hier spielte er für Orange County SC. Nun geht es für ihn beim FC Wegberg-Beeck weiter.