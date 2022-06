RWO: Angreifer kehrt zu seinem Ex-Klub zurück

Rot-Weiß Oberhausen und Vincent Boesen gehen in der neuen Saison getrennte Wege. Der Stürmer kehrt zu seinem Ex-Klub zurück.

Eintracht Trier hat Vincent Boesen zurückgeholt. Der 23-Jährige kommt von Rot-Weiß Oberhausen an die Mosel und unterschrieb beim Regionalliga-Südwest-Aufsteiger einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

"Ich bin überglücklich wieder hier zu sein. Ich war die letzten Spiele immer im Stadion und freue mich jetzt in der kommenden Saison wieder im Moselstadion aufzulaufen. Der Verein hat mir zudem eine berufliche Perspektive geboten, deshalb hat einfach das Gesamtpaket gepasst", freut sich Boesen auf seine Rückkehr.

Zugänge: Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19), Kingsley Sinclair (zuletzt vereinslos), Nico Petritt (VfL Bochum U19), Daniel Davari (Rot-Weiss Essen). Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19), Kingsley Sinclair (zuletzt vereinslos), Nico Petritt (VfL Bochum U19), Daniel Davari (Rot-Weiss Essen). Abgänge: Tim Stappmann (1. FC Magdeburg), Justin Heekeren (FC Schalke 04), Maik Odenthal (KFC Uerdingen), Jeffrey Obst (1. FC Bocholt), Joey Justin Gabriel (SSVg Velbert), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Nico Buckmaier, Manuel Kabambi (beide Ziel unbekannt), Shaibou Oubeyapwa (Preußen Münster), Vincent Boesen (Eintracht Trier), Adam Lenges (1. FC Köln II).

Boesen spielte bereits in der Jugend für den SVE und wurde in der damaligen U19 von Trainer Daniel Paulus U19-Regionalligameister. Sein Debüt für die Eintracht in der Regionalliga gab der gebürtige Trierer am 30. April 2016 beim Spiel gegen den SC Freiburg II. Im Sommer 2017 verließ der 1,86 Meter große Stürmer die Moselstadt und wechselte zum 1. FC Nürnberg II. Es folgten Stationen bei Alemannia Aachen, der SV Elversberg und Rot-Weiß Oberhausen. Dabei absolvierte der Rechtsfuß 129 Partie, in denen ihm 29 Tore gelangen. Für RWO absolvierte Boesen in der abgelaufenen Saison 36 Pflichtspiele (sieben Tore, fünf Vorlagen).

"Wir sind davon überzeugt, dass Vincent uns mit seiner Qualität und Regionalligaerfahrung offensiv unberechenbarer macht. Es ist super, dass wir wieder einen ehemaligen Spieler von unserem Konzept überzeugen konnten", sagt Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar.