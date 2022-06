Regionalliga: Ehemaliger ETB-Spieler als Wunschlösung- sechster Neuer für den 1. FC Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat nach dem Aufstieg in die Regionalliga den sechsten Zugang präsentiert.

Der 1. FC Bocholt gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt. Nun wurde der sechste Spieler verpflichtet, der schon beim ETB SW Essen spielte und beim SV Straelen (27 Spiele, neun Tore) Erfahrungen in der Regionalliga West sammelte.

Mittelstürmer Malek Fakhro kommt vom Nord-Regionalligisten VfB Lübeck. Dort kam er in der Regionalliga Nord in der angelaufenen Spielzeit auf 28 Einsätze (acht Treffer). Der 24-Jährige unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30.06.2024.

Fakhro wurde in der Jugend bei Rot-Weiss Essen und ETB Schwarz-Weiß Essen ausgebildet und spielte bis 2020 am Uhlenkrugstadion, ehe es ihn zum SV Straelen in die Regionalliga West zog.

Zugänge: Gino Windmüller (VfR Aalen), Fabio Simoes Ribeiro (SV Straelen), Jeffrey Obst (Rot-Weiß Oberhausen), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV), Max Mahn (eigene U19), Malek Fakhro (VfB Lübeck) Abgänge: Maurice Pluntke (Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (KFC Uerdingen), Tobias Boche (Rot-Weiß Oberhausen), Felix Göttling (Westfalia Gemen), Sergen Sezen, Louis Ferlings (beide unbekannt)

Marcus John, Sportlicher Leiter des 1. FC Bocholt: „Mit Malek haben wir unseren Wunschspieler für die Stürmerposition gefunden. Er ist ein absolutes Arbeitstier auf dem Platz. Trotz seiner eigenen Torgefahr spielt Malek immer mannschaftsdienlich und ist charakterlich top. Wir sind sehr glücklich, dass er sich trotz mehrerer Angebote für uns und das Projekt am Hünting entschieden hat.“

Jan Winking, Cheftrainer des 1. FC Bocholt, ergänzt: „Wir kennen Malek noch aus vergangenen Spielzeiten in der Oberliga oder auch aus Straelen und haben ihn lange beobachtet. Er ist ein sehr robuster Spielertyp, der im Sechzehner ein sehr gutes Verhalten an den Tag legt, gute Positionen findet und einfach einen starken Torriecher hat. Er kann in den letzten Jahren eine sehr gute Torquote aufweisen. Mit Malek bekommen wir ganz neue Möglichkeiten in unserem Offensivspiel, um vorne beispielsweise auch eine starke Doppelspitze bilden zu können.“