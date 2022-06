Regionalliga: Wattenscheid mit neun Abgängen, Ahlen holt Torwart aus 3. Liga

In der Regionalliga West herrscht ein reges Kommen und Gehen. Die SG Wattenscheid 09 gab gleich neun Abgänge bekannt, Rot Weiss Ahlen holte derweil einen neuen Keeper.

Rot Weiss Ahlen hat sich mit Robin Brüseke verstärkt. RevierSport hatte diesen Transfer bereits vor wenigen Tagen angekündigt. Nun ist der Deal auch offiziell.

Der 28-jährige Torwart spielte 14 Jahre beim SC Verl und nun wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert. In Ahlen soll Brüseke, der in der vergangenen Saison zehn Drittligaspiele absolvierte, die Nummer eins sein. Der erfahrene Schlussmann kommt insgesamt in seiner Karriere auf 45 Einsätze in der 3. Liga, 130 Regionalligaspiele und stand auch bei einem DFB-Pokalspiel zwischen den Pfosten. "Wir freuen uns auf Robin. Er ist ein guter Torwart, der uns weiterhelfen wird", sagt Ahlens Trainer Andreas Zimmermann.

Neun Mann verlassen die Wattenscheider Lohrheide

Derweil hat Ahlens zukünftiger Liga-Konkurrent, die SG Wattenscheid 09, gleich neun Spieler verabschiedet. Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Mike Osenberg (Cronenberger SC), Fabian Samland (DJK Wattenscheid), Arman Corbo, Arthur Nakalyuzhnyy, Tolunay Isik, Eugene Ofosu-Ayeh, Özgür Köse sowie Timon Schmitz (alle Ziel unbekannt) verlassen die Lohrheide.

"Bleibt gesund und tragt die SG 09 hoffentlich noch lange im Herzen! Eine Verabschiedung der Spieler am letzten Spieltag war aufgrund der erfreulichen Ereignisse rund um den Aufstieg nicht möglich. Die SGW wird alle Abgänge zu einem späteren Zeitpunkt persönlich in der Lohrheide verabschieden", heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalliga-Rückkehrers aus Bochum-Wattenscheid.