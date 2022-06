Aachen: Keine Rechtsverteidiger-Suche - RWE-Zugang im Zentrum eingeplant

Alemannia Aachen befindet sich auf der Zielgeraden, was die Kaderplanung 2022/2023 betrifft. Ein Stürmer und ein U23-Mittelfeld-Allrounder werden noch gesucht.

20 Feldspieler, inklusive Matti Cebulla, der trotz Vertrags bis Sommer 2023 keine Rolle mehr spielt, und zwei Torhüter stehen bei Alemannia Aachen - Stand: 22. Juni 2022 - unter Vertrag.

"Wir haben einen spannenden Kader. Klar: Wir haben an Erfahrung verloren. Spieler wie Hamdi Dahmani oder Peter Hackenberg waren Persönlichkeiten, die uns noch weggebrochen sind. Ich bin gespannt, wer in diese Rollen schlüpfen wird. Da haben wir einige Kandidaten im Kader, die dafür prädestiniert sind", sagt Helge Hohl, Sportlicher Leiter bei Alemannia Aachen, gegenüber RevierSport.

Und noch ist der Kader ja nicht zu. Mit Yannik Bangsow steht ein Torwart von Eintracht Braunschweig vor einem Wechsel nach Aachen. "Da sieht es sehr gut aus. Es sind nur noch Details zu klären. Ich gehe davon aus, dass das klappen wird", verrät Hohl.

Zugänge: Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen), Tim Korzuschek, Marcel Johnen (beide 1. FC Saarbrücken), David Sauerland (Rot-Weiss Essen), Elsamed Ramaj (Offenbach), Jan Strauch (eigene U19), Exaucé Andzouana (Lotte) Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen), Tim Korzuschek, Marcel Johnen (beide 1. FC Saarbrücken), David Sauerland (Rot-Weiss Essen), Elsamed Ramaj (Offenbach), Jan Strauch (eigene U19), Exaucé Andzouana (Lotte) Abgänge: Selim Gündüz (Ankara Keciörengücü), Nils Blumberg, Peter Hackenberg (beide Karriereende), Tim Buchheister, Tugrul Erat, Ricardo Antonaci, Joshua Mroß, Luka Losic, Mergim Fejzullahu, Oluwabori Falaye, Hamdi Dahmani (alle Ziel unbekannt)

Zudem suchen die Aachener noch einen Stürmer, einen anderen Typen als Jannik Mause und Ergün Yildiz. Hohl betont: "Wir sind sowohl von Jannik als auch Ergün überzeugt. Aber wir wollen noch mehr Variabilität im Angriff. Ein dritter Angreifer würde uns gut zu Gesicht stehen. Da sondieren wir noch den Markt."

Auf welcher Position die Aachener nicht mehr suchen, ist die des Rechtsverteidigers. Da ist die Alemannia mit Pepijn Schlösser, Marco Müller, Jannis Held oder auch David Sauerland gut und breit aufgestellt. "Da werden uns Spieler angeboten, aber wir haben da keinerlei Interesse und Bedarf mehr", wiegelt Hohl ab.

Stichwort Sauerland: Dieser kam bekanntlich von Rot-Weiss Essen in die Kaiserstadt. Und, wenn er denn bei RWE zum Einsatz kam, spielte er auf der Position hinten rechts. In Aachen sehen Sportchef Hohl und Trainer Fuat Kilic eine andere Rolle für den ehemaligen Braunschweiger vor. "David Sauerland sehen wir im Zentrum, auf der Sechser- oder Achter-Position. Diese Positionen kennt er noch vor seiner Essener Zeit. Und wenn hinten rechts doch Not am Mann sein sollte, ist er auch eine Option. Wir freuen uns sehr, dass David da ist", erzählt Hohl.

Noch mehr freuen würde sich der ehemalige Trainer des SV Bergisch Gladbach und heutige Aachen-Manager, wenn er noch einen U23-Spieler finden würde, der flexibel einsetzbar ist. "Ja, einer, der überall im Mittelfeld spielen kann", sagt Hohl. Dazu noch die Bangsow-Leihe in trockene Tücher bringen und einen weiteren Stürmer verpflichten, dann kann die Alemannia in die Saison 2022/2023 gehen. Hohl: "Wir freuen uns alle auf die neue Serie. Wir sind in der Rückrundentabelle Achter geworden. An dieser Platzierung wollen wir uns von Beginn an orientieren. Es darf auch gerne weitere nach oben gehen."