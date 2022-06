Wuppertaler SV: Hazaimeh-Deal offiziell! Das sagen Küsters und der 1,92-Meter-Riese

Der Wuppertaler SV hat sich mit einem Innenverteidiger verstärkt. Am Samstagabend (18. Juni 2022) gab der WSV den Deal offiziell bekannt.

Bereits am Samstagnachmittag hatte RevierSport berichtet, dass sich der Wuppertaler SV mit Jeron Al-Hazaimeh über einen Arbeitsvertrag einig ist. Am Abend gab es dann die offizielle Bestätigung des Regionalligisten. Der 1,92-Meter große Verteidiger, der sowohl innen als auch auf der linken Seite spielen kann, stand zuletzt beim Drittligisten SV Meppen unter Vertrag.

"Da auf der linken Seite aktuell Handlungsbedarf besteht, haben wir hier eine Entscheidung getroffen. In wenigen Wochen startet die Saison. Für den Trainer ist das eine sehr wichtige Position", erklärt Stephan Küsters, Sportlicher Leiter beim WSV. Er ergänzt: "Er hat immer auf einem sehr hohen Niveau gespielt und wird uns mit seiner Erfahrung definitiv helfen. Er hat auf links zum Beispiel in Lotte den Aufstieg geschafft und hat seine Seite immer beackert. Aber auch charakterlich passt er ins Team. Ich kenne ihn schon lange. Er ist ein absoluter Teamplayer, der auch weiß, wie man ein Team mit führen kann und begeistern kann. Ich freue mich, dass wir hier eine in meinen Augen sehr positive Lösung gefunden haben."

Der in Düsseldorf geborene Abwehrspieler stand in seiner Karriere bisher bei Fortuna Düsseldorf, dem Chemnitzer FC, den Sportfreunden Lotte, dem SC Preußen Münster und dem SV Meppen unter Vertrag. Nun kommt in seiner Vita der Wuppertaler SV hinzu.

"Das Gespräch mit Trainer Björn Mehnert und dem sportlichen Leiter Stephan Küsters war sehr gut. Beide haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Hier wurde in den letzten Jahren etwas Gutes aufgebaut und die Mannschaft hat eine sehr gute Saison gespielt. Daran wollen wir natürlich anknüpfen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Für mich passt das Gesamtpaket. Ich selbst wurde in Düsseldorf geboren und wollte seit einigen Jahren wieder dorthin zurückziehen", erklärt Al-Hazaimeh seine Entscheidung für den Wuppertaler SV.