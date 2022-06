Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat Lewin Alexander D'Hone von der TSG Sprockhövel verpflichtet.

Lewin Alexander D'Hone wird 2022/2023 Regionalliga-Fußball spielen. Der Wuppertaler SV gab am Freitag die Verpflichtung des 21-Jährigen bekannt, der sich vom Oberligisten TSG Sprockhövel anschließt.

„Lewin ist ein junger Spieler, der in der Oberliga bereits gezeigt hat, welches Potential in ihm steckt. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der TSG Sprockhövel und freuen uns, dass Lewi sich für uns entschieden hat“, wird Stephan Küsters, Sportchef der Wuppertaler. „Zusammen mit ihm wollen wir ihn weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich, dass Lewin in der kommenden Saison rot-blau trägt.“

D'Hone wurde bei Eintracht Dortmund und der TSG ausgebildet. In der abgelaufenen Spielzeit 2021/2022 kam der Offensivmann 30-Mal zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore.

Für mich ist es die erste Regionalliga-Saison. Jedes Spiel wird für mich etwas Besonderes sein. Ich will zeigen, wo meine Qualitäten liegen und dass ich mein Potential ausschöpfen kann Lewin Alexander D'Hone

„Ich bin sehr glücklich über den Wechsel und freue mich ein Teil des Wuppertaler SV sein zu dürfen“, sagte D'Hone und betonte: „Beim WSV kann ich mich weiterentwickeln und meine fußballerischen Fähigkeiten auf ein neues Level heben. Die Mannschaft hat unglaubliches Potential und einen tollen Teamgeist. Das Gesamtpaket hat mir sehr gefallen. Für mich ist es die erste Regionalliga-Saison. Jedes Spiel wird für mich etwas Besonderes sein. Ich will zeigen, wo meine Qualitäten liegen und dass ich mein Potential ausschöpfen kann.“

Bereits am Mittwoch gelang dem Vorjahresdritte der Regionalliga West mit der Verpflichtung von Marco Stiepermann ein wahrer Transfercoup.