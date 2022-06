Regionalliga West: Münster-Keeper findet neuen Verein

Seit einigen Tagen steht fest, dass er den Verein verlassen muss, nun hat Marko Dedovic einen neuen Verein gefunden. Rot Weiss Ahlen schaut jedoch in die Röhre.

Marko Dedovic hat einen neuen Verein gefunden. Nach acht Jahren bei Preußen Münster wurde sein am 30. Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert. Nach Informationen dieser Redaktion schließt er sich dem Regionalliga-Aufsteiger Blau-Weiß Lohne an. Dort hat er schon in der vergangenen Woche einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Offiziell ist der Wechsel allerdings noch nicht.

Wie diese Redaktion erfuhr hatte auch Rot Weiss Ahlen beim Schlussmann angefragt, da war jedoch schon alles mit Lohne klar. Auch Alemannia Aachen soll an ihm interessiert gewesen sein. Mit dem Meister der Oberliga Niedersachsen trifft Dedovic in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Augsburg. Zu den Blau-Weißen wechselt auch Lennard Maßmann vom ETB Schwarz-Weiß Essen.

Der gebürtige Wilhelmshavener war im Sommer 2014 aus der Jugend von Werder Bremen in die U19 von Preußen Münster gewechselt und dort immer hoch angesehen. An der Nummer eins Maximilian Schulze Niehues kam er jedoch nicht vorbei. In der abgelaufenen Saison kam Dedovic dennoch auf fünf Einsätze in der Regionalliga West, hinzu kommen zwei Spiele im Westfalenpokal und eins für die zweite Mannschaft in der Oberliga Westfalen.

Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer hatte dem 24-jährigen Schlussmann, der auch in der U17-Nationalmannschaft von Serbien gespielt hat, geraten, bei einem anderen Verein die Rolle als Nummer eins anzunehmen. Münsters Nummer eins Schulze Niehues besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Dort wäre ein Vorbeikommen durchaus schwierig gewesen. Nun wird er in Lohne diese Rolle bekommen.