Preußen Münster: Drei weitere Neue Zugänge für Profi-Kader - NLZ-Planer kommt auch

Preußen Münster hat jetzt mit der Kaderplanung so richtig losgelegt. Nach der Verpflichtung von Marc Lorenz stellte der SCP drei weitere Neue vor.

Marc Lorenz wurde am Dienstag (14. Juni 2022) als eine Art "Königstransfer" beim SC Preußen Münster präsentiert. Am Mittwoch geht es mit drei weiteren Neuen weiter. Das Trio kommt aus dem eigenen Nachwuchs und erhält Profiverträge.

Noah Kloth und Joel Amadi rücken aus der U19 in die erste Mannschaft auf, Kevin Schacht wird aus der U23 hochgezogen. Damit geht Münster einen ganz besonderen Weg weiter - denn: Allein in der letzten Spielzeit bestand der Preußen-Kader zu 43 Prozent aus Spielern, die auch schon in der Jugend ihre Schuhe für den Adlerclub geschnürt haben.

Peter Niemeyer, Münsters Sportdirektor erklärt: "Noah, Joel und Kevin sind ein weiterer Beweis für die hervorragende Nachwuchs- und Ausbildungsarbeit, die hier geleistet wird. Alle drei haben in der letzten Saison in ihren Mannschaften starke Leistungen gezeigt und durften daher auch schon oben reinschnuppern. Sie haben sich ihre Chance absolut verdient und bekommen jetzt von uns die Zeit, sich bei den Profis weiterzuentwickeln." Er betont weiter: "Die Entwicklung von Kevin zeigt auch, warum wir weiterhin viel Wert auf unsere U23 legen. Der Ausbildungsgedanke geht für uns über die U19 hinaus. Wir freuen uns jetzt sehr, ihn bei seinen nächsten Schritten zu begleiten."

Schunke kehrt als NLZ-Planer zum SCP zurück

Die Nachwuchsabteilung des SC Preußen Münster darf sich auf ein bekanntes Gesicht freuen, das zum 1. Juli an die Hammer Straße zurückkehrt: Dennis Schunke übernimmt die neue Rolle als "Planer des Leistungszentrums" und wechselt als Funktionsträger von Borussia Münster zum Adlerclub zurück, wo er bereits mehrere Jahre als Trainer gearbeitet hat. "Wir freuen uns sehr, mit Dennis jemanden gefunden zu haben, der zum einen unsere Jugendabteilung noch aus eigener Erfahrung gut kennt und zum anderen alle wichtigen Kompetenzen bündelt, um als Planer das Projekt Leistungszentrum zielgerichtet voranzutreiben. Dazu trägt Dennis die Preußen-DNA in sich, das war uns für diese Position sehr wichtig", erklärt Sportdirektor Peter Niemeyer, der gemeinsam mit Sören Weinfurtner (Sportlicher Leiter der Jugend, Anm. d. Red.) an der Rückkehr arbeitete.