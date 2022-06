Wuppertaler SV: Mallorca-Rückkehrer unterschreibt an der Wupper

In der ersten Juni-Woche hatte RevierSport noch berichtet, dass Bastian Müller nach seinem Jahr auf Mallorca als Gastronom wieder in das Fußballgeschäft zurück will. Gesagt, getan.

Im Sommer 2021 verließ Bastian Müller als Leistungsträger Rot-Weiß Oberhausen. Nach zwei Jahren und 48 Pflichtspielen war für den gebürtigen Bielefelder Schluss bei RWO. Dabei besaß er an der Lindnerstraße noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Der Grund für die Vertragsauflösung: Müller und seine Frau wollten sich auf Mallorca einen Traum vom Café verwirklichen. Nach nur einem halben Jahr brachen die Müllers dann ihre Zelte auf den Balearen ab.

Bastian Müller in Zahlen: SC Verl: 67 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen Fortuna Düsseldorf II: 51 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen Rot-Weiß Oberhausen: 48 Spiele, 3 Tore, 6 Vorlagen Alemannia Aachen: 45 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen Alemannia Aachen II: 9 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen FC Bayern München II: 29 Spiele, kein Tor, keine Vorlage SV Waldhof Mannheim: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

In Deutschland wieder zurück, will Müller auch ein Comeback starten. Das betonte er im RevierSport-Gespräch am 7. Juni 2022.

Und siehe da: keine zehn Tage nach dem RS-Artikel hat Müller einen neuen Verein gefunden. Wie RevierSport erfuhr, wird der 30-jährige Mittelfeldspieler noch am Dienstagabend beim Wuppertaler SV offiziell vorgestellt. Zugunsten des WSV hatte Müller mehrere Angebote abgelehnt, unter anderem eine Offerte des SV Straelen, der nach dem Karriereende von Kevin Wolze auch einen Nachfolger für das Mittelfeld-Zentrum sucht.

Doch Müller wird in Wuppertal aufschlagen. Er sagte jüngst: "Die Regionalliga ist für mich nie das Ende gewesen. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und will es noch einmal wissen. Ob bei einem Topklub der Regionalliga oder einem Drittligisten: ich bin davon überzeugt, dass ich vielen Vereinen helfen kann. Ich bin jetzt schon heiß wieder in die Vorbereitung und ins Mannschaftstraining zu starten." Das wird am 17. Juni beim Wuppertaler SV sein.