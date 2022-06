Regionalliga West: Münster verpflichtet Spieler aus der 2. Bundesliga

Preußen Münster hat den dritten neuen Spieler für die kommende Regionalliga-Saison vorgestellt. Es ist ein alter Bekannter, der zuletzt in der 2. Bundesliga spielte.

Diese Nachricht wird die Münster-Fans freuen: Marc Lorenz kehrt an die Hammer Straße zurück. Der 33-Jährige wurde am Dienstagnachmittag bei Preußen Münster als Zugang für diekOmmende Saison vorgestellt. Der gebürtige Münsteraner hatte schon in der Jugend für den Klub gespielt, ehe er sich der Knappschmiede anschloss. Zwischen 2009 und 2011 spielte er ebenfalls für die Adlerträger und feierte den Aufstieg in die 3. Liga. Über das Interesse hatte RS bereits berichtet.

„Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, Marc Lorenz vom Preußen-Weg zu überzeugen und nun einen Spieler mit so großem Erfahrungsschatz in unseren Reihen zu haben“, zeigt sich Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer zufrieden über den Transfer. „Marc hat in den vergangenen Jahren seine Klasse auf höchstem Niveau bewiesen und verfügt auch mit 33 Jahren noch über eine außergewöhnliche Qualität als Fußballer und als Typ, die unserer Mannschaft und vor allem den jungen Spielern in unseren Reihen guttun wird.“

In der vergangenen Saison hatte Lorenz, der in seiner Karriere auch bei den Sportfreunden Lotte, Arminia Bielefeld und Wehen Wiesbaden unter Vertrag stand, für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga gespielt. Dort kam er zuletzt auf 20 Einsätze mit einem Treffer und drei Vorlagen. Insgesamt kann er auf einen Erfahrungsschatz von 102 Zweitliga-Spielen und 160 in der 3. Liga zurückblicken.

„Es ist immer schön, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe den Verein nie aus den Augen verloren und habe natürlich verfolgt, wie viel Bewegung mittlerweile im Club und im Umfeld herrscht“, sagt Lorenz euphorisch über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte und in seine Heimat. „Ich verspüre heute die gleiche Vorfreude wie vor mehr als 10 Jahren und habe richtig Bock, wieder loszulegen. Ich habe einiges erlebt in den vergangenen Jahren, das will ich jetzt hier an die jungen Spieler weitergeben und vorneweg marschieren.“

Bisher hatte Münster Noah Loth aus der eigenen U19 hochgezogen und Niko Kulis von der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel verpflichtet. Den Klub verlassen haben Marcel Hoffmeier (SC Paderborn), Miguel Farrona Pulido, Marvin Thiel (beide VfB Lübeck), Dominik Klann (SC Verl), Julian Schauerte (Kaan-Marienborn), Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen) und Steffen Westphal (SV Lippstadt) sowie Jules Schwadorf und Marko Dedovic, die noch keine neuen Klubs haben.