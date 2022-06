RWO: Ex-Zweitligaspieler hat über Zukunft entschieden

Rot-Weiß Oberhausen ist am Samstag (11. Juni 2022) in die Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 gestartet. Ein Leistungsträger, ehemaliger Zweitliga-Spieler hat über seine Zukunft entschieden.

Fabian Holthaus bleibt Rot-Weiß Oberhausen auch in der kommenden Saison erhalten. Der 27-Jährige verlängert seinen Vertrag bei den Kleeblättern.

Holthaus kam zur Saison 2021/22 vom Drittligisten Viktoria Köln und lief in der abgelaufenen Spielzeit 31 Mal (ein Tor, keine Vorlage) für die Rot-Weißen auf. Der gebürtige Hammer entwickelte sich schnell zu einer der wichtigsten Stützen im Team von Trainer Mike Terranova. Holthaus hat in seiner Vita auch elf Spiele in der 2. Bundesliga absolviert.

Fabian Holthaus in Zahlen: Hansa Rostock: 69 Spiele, zwei Tore, acht Vorlagen Viktoria Köln: 43 Spiele, ein Tor, eine Vorlage Rot-Weiß Oberhausen: 34 Spiele, ein Tor, keine Vorlage FC Energie Cottbus: 21 Spiele, ein Tor, fünf Vorlagen Dynamo Dresden: 12 Spiele, kein Tor, eine Vorlage VfL Bochum: 11 Spiele, kein Tor, eine Vorlage Fortuna Düsseldorf: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

"Fabian hat gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben. Er hat Verantwortung übernommen und geht sowohl auf als auch neben dem Feld voran. Deshalb sind wir froh, dass wir den Vertrag verlängert haben", freut sich RWO-Sportchef Patrick Bauder.

Auch Holthaus selbst zeigt sich froh über seine Verlängerung: "Ich hatte ein tolles erstes Jahr bei Rot-Weiß Oberhausen. Deshalb gehe ich mit großer Vorfreude in die neue Saison und freu mich, weiter ein Teil des Vereins zu sein."