Nach einer erfolgreichen Spielzeit mit der U19 von Rot-Weiss Essen wechselt Flügelflitzer Oguzcan Büyükarslan zur Zweitvertretung eines Bundesligisten.

Die U19 von Rot-Weiss Essen hat eine hervorragende Saison gespielt. In der Junioren-Bundesliga erreichte der Essener Nachwuchs mit Platz sechs eine historisch gute Platzierung. Die Krönung war der Sieg im Niederrheinpokal – das Finale gewann RWE im Elfmeterschießen gegen den Rivalen MSV Duisburg.

Der Lohn für die starken Leistungen folgte prompt: Mit U19-Vizekapitän Mustafa Kourouma, Nico Haiduk und Timur Mehmet Kesim wurden drei junge Spieler in den Drittliga-Kader hochgezogen. Das Trio kam in dieser Saison bereits in der Regionalliga und im Niederrheinpokal zum Einsatz. Doch der Erfolg weckt auch Begehrlichkeiten. So musste Rot-Weiss den Abgang von Trainer Vincent Wagner verkraften, der nach Hoffenheim wechselt.

Ein Spieler, der in der abgelaufenen Spielzeit zu den Leistungsträgern zählte, war Oguzcan Büyükarslan. Der 18-jährige Außenstürmer absolvierte 17 Pflichtspiele und war an elf Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, sechs Vorlagen). In der kommenden Saison wird er jedoch nicht das RWE-Trikot tragen. Denn: Büyükarslan wechselt zur U23 von Borussia Mönchengladbach in die Regionalliga West. Das bestätigten die Fohlen am Freitagnachmittag auf ihrer vereinseigenen Homepage. Mirko Sandmöller, Direktor Nachwuchsleistungszentrum bei Mönchengladbach, freut sich auf den talentierten Essener: "Oguzcan hat eine gute Saison in der U19 von RW Essen absolviert. Er ist ein dynamischer und trickreicher Linksfuß, dem wir zutrauen, dass er in unserer U23 die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen kann."

Für die Profis von Rot-Weiss Essen lief Oguzcan Büyükarslan fünf Mal im Niederrheinpokal auf und erzielte zwei Tore. Im Gegensatz zu Kourouma, Haiduk und Kesim reichte es für ihn allerdings nicht zu einem Einsatz in der Liga. Zu groß war die Konkurrenz auf den Außenpositionen mit Isaiah Young, Oguzhan Kefkir und Marius Kleinsorge. Nun geht es für den 18-Jährigen bei der Borussia aus Mönchengladbach weiter.