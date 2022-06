RWE: Die Dabrowski-Vorstellung zum Nachlesen im Liveticker

Rot-Weiss Essen stellt Christoph Dabrowski ab 14 Uhr auf einer Pressekonferenz als neuen Cheftrainer vor. Hier gibt es die Aussagen der RWE-Verantwortlichen im Liveticker.

Uhlig über Zielsetzung

"Natürlich haben wir das gelesen, was Ilija Kaenzig vom VfL Bochum gesagt hat und auch die Worte zu Kenntnis genommen. Wir haben solange auf dieses Ziel hingearbeitet. Wir sollten uns auf diese 3. Liga freuen. Das ist aber für den Moment wirklich unser Ziel. Das hört sich für Journalisten langweilig an, aber für uns gilt es sich zu etablieren. Wir haben unheimlich viele Nachfragen aus dem Sponsoring-Bereich aus dem Ticketing-Bereich. Über alles andere können wir in Zukunft diskutieren, was hier noch möglich ist. Wir wissen schon, welches Potential Rot-Weiss Essen besitzt."

Dabrowski über Euphorie

"Es ist eine Euphorie da, die ich nicht bremsen möchte. Die Euphorie wollen wir gemeinsam nutzen - Mannschaft und Fans. Wir sind ehrgeizig genug, um Spiele gewinnen zu wollen. Wir müssen die Euphorie mitnehmen, aber auch erstmal in der Liga ankommen."

Dabrowski über das Ziel

"Es ist zu früh heute über Zielsetzungen zu sprechen. Das oberste Ziel ist, dass wir uns auf die 3. Liga freuen, etablieren, weiterentwickeln. Ich habe in Hannover die Chance gehabt, in der 2. Liga zu zeigen. Irgendwann möchte ich dort zurück. Doch zunächst gilt es, dass die Mannschaft in der Lage ist in der 3. Liga eine gute Rolle zu spielen."

Dabrowski über RWE-Umfeld

"Ich habe das Aufstiegsvideo gesehen, das vom letzten Spiel und war total begeistert. Ich freue mich auf diese tollen Fans."

Dabrowski über den Kader, mögliche Zu- und Abgänge

"Ich habe eingangs gesagt, dass der Kader gut ist. Mir ist wichtig, dass wir mit diesem Grundgerüst in die Vorbereitung gehen. Potential ist für die 3. Liga vorhanden. Wir wollen aber auch noch nachjustieren. Jeder Spieler kann mir zeigen, war er drauf hat. Ich bin total unbelastet und freue mich jeden Spieler kennenzulernen. Am Ende ist es wichtig, dass man ein Gefühl entwickelt für die Mannschaft, für die Charaktere."

Dabrowski über die Stadt Essen

"Ich habe bisher noch keine Gelegenheit gehabt die Stadt näher kennenzulernen. Ich habe gehört, dass dieser Baldeneysee sehr schön sein soll. Da freue ich mich drauf, mal einen Kaffee zu trinken."

Dabrowski über die 3. Liga

"Es ist doch ganz klar, dass ich mich intensiv mit der 3. Liga auseinandergesetzt habe. Sie ist aggressiv, körperbetont. Es ist eine enge Liga, in der muss man hart arbeiten, um zu bestehen. Wir freuen uns auf diese Liga und wollen die nächste Schritte gemeinsam gehen."

Dabrowski über Tarnat

"Niklas Tarnat ist ein super Junge, den ich in Hannover begleitet habe. Er war einer der Spieler, die hier schon individuell arbeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Dabrowski über U-Spieler

"Das ist ein Faktor von dem auch ein Verein lebt. Die Talente auf die nächste Ebene bringt und dann auch davon profitieren kann. Ich glaube, dass hier in der Vergangenheit, speziell im letzten Jahr, hervorragend gearbeitet hat."

Dabrowski über U19-Trainer

"Nein, ich habe bisher keine Zeit gehabt mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen, dass sie da eine gute Wahl treffen. Grundsätzlich bin ich jemand, der immer den Austausch mit den Jugendtrainern sucht. Ich habe jahrelang im U-Bereich gearbeitet, deshalb bin ich da total offen, was den Austausch und die Kommunikation angeht."

Dabrowski über das Trainerteam

"Erst einmal habe ich richtig Bock zu arbeiten. Ich habe in den Gesprächen festgestellt, dass es hier ein sehr gutes Trainer-und Funktionsteam gibt. Das ist eine gute Basis. Ich will die Leute erst einmal kennenlernen. Ich bin erst einmal alleine da und habe vollstes Vertrauen in das Team."

Dabrowski über sich persönlich

"Ich bin ein leidenschaftlicher Trainer, sehr kommunikativ, sehr fordernd. Ich bin kein Laptop-Trainer. Ich sprühe vor Energie, diese will ich auch von meiner Mannschaft sehen. Mir ist eine offen Kommunikation auch sehr wichtig."

Dabrowski über Erinnerungen an RWE

"Ich hatte in meiner Zeit in Bochum einmal ein Testspiel gegen RWE. Das war 2012, wenn ich mich nicht irre. Als Co-Trainer von Hannover 96 habe ich hier im Stadion mal eine Spielbeobachtung gehabt. Das Stadion ist schon der Hammer. Ich freue mich extrem, wenn ich diese Wucht des Stadions, der Fans hier spüren kann."

Marcus Uhlig ergänzt:

"Unser Chefscout Stanko Patkovic gehörte natürlich auch zur Trainer-Findungskommission."

Dabrowski über Mannschaft und Trainingsstart

"Ich habe mich natürlich mit der Mannschaft und dem Kader auseinandergesetzt. Es ist eine sehr gute Grundlage vorhanden, mit dieser Mannschaft eine stabile Rolle in der 3. Liga zu spielen. Ich habe vorhin noch vier Spieler gesehen und sie begrüßt, die beim Individualtraining schon aktiv waren. Am Mittwoch starten wir ins Training. Am nächsten Donnerstag, 15 Uhr, haben wir eine öffentliche Einheit im Stadion. Darauf freue ich mich."

Christoph Dabrowski

"Hallo zusammen. Ich bin sehr froh, dass ich hier sitze, dass ich zurück im Ruhrgebiet bin. Ich bin wieder Zuhause. Ich habe mir letztens ein Video von dem Aufstiegsspiel angeschaut und schon mitbekommen, dass die Luft an der Hafenstraße brennt. Jetzt geht es darum, die Euphorie, die überall spürbar ist, mitzunehmen. Und natürlich alle kennenzulernen. Ich gehe die Aufgabe mit voller Leidenschaft und harter Arbeit an. Ich will den Verein Stück für Stück wieder im Profifußball etablieren. Ich gehe die Aufgabe mit voller Power an."

Jörn Nowak

"Wir haben es ja medial hier und da schon beantwortet, warum wir uns für Dabrowski entschieden haben. Wir haben ein klares Profil gehabt und haben dann schnell Dabrowski als Favoriten und Wunschlösung auserkoren. Er passt zu den Werten des Ruhrgebiets. Er kennt den Pott aus seiner Zeit aus Bochum und wohnt mit seiner Familie immer noch in Dortmund. Darüber hinaus ticken wir ähnlich, was die Führung von Menschen, eines Teams angeht. "Dabro" hat zuletzt in einer schwierigen Situation Hannover 96 übernommen. Es ist in Hannover ein sehr schweres Umfeld, ein unruhiges. Er hat die Klasse aber sich gehalten. Hier ist der Druck auch nicht immer klein. Er kann mit Druck umgehen. In Hannover hat er seine Idee von Fußball im weiterentwickelt. Er hat unser ausgestelltes Profil komplett erfüllt. Darüber hinaus bringt er die Erfahrung einer erfolgreichen Sportler-Karriere mit sich. Wir sind total überzeugt, dass Christoph Dabrowski der richtige Trainer für Rot-Weiss Essen, für unsere Mannschaft ist."

Marcus Uhlig

"So voll könnte es gerne immer hier sein. Ich freue mich auf die erste PK als Drittligist und auf die erste PK mit Christoph Dabrowski. Ich freue mich sehr, dass wir zusammengekommen sind. Wir haben einen ausführlichen, internen Trainer-Findungsprozess hinter uns. Jörn Nowak hat diesen natürlich maßgeblich gesteuert. Auch Waldemar Wrobel war Teil dieses Findungsprozesses sowie meine Wenigkeit am Rande, der das alles begleitet hat. Wir haben sehr schnell gemerkt, das Dabrowski sich als unser Wunschkandidat herauskristallisiert. Er will, wie wir, einen mitreißenden, leidenschaftlichen Fußball an der Hafenstraße spielen. Wir gehen frohen Mutes mit ihm in die Saison."

Die PK beginnt

Auch Jörn Nowak und Christoph Dabrowski sind nun da und nehmen am Pult Platz.

Stanko Patkovic, Marcus Uhlig, Niclas Pieper

Auch Chefscout Stanko Patkovic ist vor Ort. Die PK beginnt mit einigen Minuten Verspätung. Der wichtigste Mann heute, Christoph Dabrowski, ist noch nicht aufgetaucht. Derweil haben Pressesprecher Niclas Pieper und RWE-Boss Marcus Uhlig den Presseraum betreten.

Der Erste ist da

Waldemar Wrobel ist der erste RWE-Offizielle, der den Presseraum betritt. Worbel ist sportlicher Berater von Aufsichtsratschef André Helf.

Ein herzliches Hallo von der Hafenstraße

Wir warten noch auf die Protagonisten des Tages und erwarten neben dem neuen RWE-Trainer Christoph Dabrowski, auch Sportdirektor Jörn Nowak und wahrscheinlich Boss Marcus Uhlig. Vor Ort sind diesmal einige Medienvertreter mehr als üblich. Neben RevierSport und WAZ sind auch Reporter von Radio Essen und der Bild Ruhrgebiet vor Ort. Zudem gleich zwei Fotografen.

Rot-Weiss Essen hat am Donnerstag (2. Juni 2022) seinen neuen Trainer offiziell vorgestellt. Es ist - wie unsere Redaktion berichtete - Christoph Dabrowski. Der 43Jährige erhält bei RWE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Dabrowski schaut in seiner Profi-Karriere auf mehr als 750 Pflichtspiele als Spieler und als Trainer zurück. Zuletzt war der Fußballlehrer von Dezember 2021 bis Mai 2022 für das Zweitliga-Team von Hannover 96 verantwortlich. Am Maschsee arbeitete er zuvor seit 2013 als Trainer der U17, U19 und der U23 sowie als Assistent der 1. Mannschaft. In seiner aktiven Zeit spielte der 1,95 Meter große Dabrowski für Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Hannover und den VfL Bochum, wo er am längsten Station machte. An der Castroper Straße kam er zwischen 2006 und 2013 unter anderem als Mannschaftskapitän 224 Mal zum Einsatz.

"Die Gespräche mit Marcus Uhlig und Jörn Nowak waren sehr konstruktiv und haben mich total überzeugt. Ich habe richtig Lust auf RWE, die Hafenstraße und die leidenschaftlichen Fans bekommen. Mit meiner Mannschaft möchte ich emotionalen, aktiven und aggressiven Fußball spielen und die Fans begeistern. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und gemeinsam mit RWE die Herausforderung 3. Liga anzugehen", sagte Dabrowski kurz nach seiner Unterschrift in Essen.

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, werden sich Dabrowski sowie die RWE-Verantwortlichen Marcus Uhlig und Jörn Nowak, dann ab 14 Uhr den Fragen der Medienvertreter stellen. RevierSport berichtet per Liveticker aus den Katakomben des Stadions an der Hafenstraße.