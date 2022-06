Regionalliga West: Entscheidung steht bevor - Cagatay Kader bleibt der Liga erhalten

Das Rätselraten um die Zukunft von Cagatay Kader wird in dieser Woche aufgelöst. Nach RevierSport-Informationen steht der neue Verein des Straelener-Torjägers so gut wie fest.

42 Pflichtspiele 20 Tore, so lautet die starke Saison-Bilanz 2021/2022 von Cagatay Kader im Trikot des SV Straelen. Seit Wochen wird über die Zukunft des 25-jährigen Stürmers diskutiert und spekuliert. Die Entscheidung steht kurz bevor.

"Bei einem Klub, in dem ich mich wohlfühle und wir gemeinsam alles rauskitzeln können. Der Klub sollte Bock auf mich haben und ich muss auch das Vertrauen spüren. Nur so kann ich meine besten Leistungen abrufen. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung. Wo das sein wird, werden wir in den nächsten Wochen dann sehen", antwortete Kader noch vor dem Pokalfinale gegen Wuppertal (1:0) auf die Frage nach seiner Zukunft.

Wie RevierSport nun erfuhr, soll Kader seine Entscheidung getroffen haben. Demnach wird sein Weg aller Voraussicht nach zur U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach führen. Letzte Details sollen noch geklärt werden. Für die Regionalliga würde das heißen: Torjäger Kader bleibt der West-Staffel erhalten.

Bis zuletzt haben einige Drittligisten, Top-Vereine aus der West- und Südwest-Staffel sowie Interessenten aus dem Ausland um die Dienste des technisch starken 1,90-Meter großen Angreifers gebuhlt. Doch die heiße Spur führt nach Mönchengladbach zur Borussia und ihrem neuen Trainer Eugen Polanski.