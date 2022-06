Gladbach: U23 verabschiedet vier Spieler und Trainer Heiko Vogel

Die Regionalliga-Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hat in den letzten Tagen einige Abgänge offiziell bekanntgegeben.

In Merlin Schlosser, Michael Wentzel, Sander Christiansen und Alper Arslan werden vier Spieler die U23 von Borussia Mönchengladbach nach dem Ende der Saison 2021/22 verlassen. Das gab der Bundesligist auf seiner Homepage bekannt.

"Hinter all diesen Jungs liegt eine ereignisreiche Zeit bei Borussia mit Höhen und Tiefen. Nun werden sie jeweils einen neuen Weg einschlagen", sagt Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Er ergänzt: "Für ihre sportliche wie private Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute."

Borussia Mönchengladbach hatte bereits vergangene Woche bekanntgegeben, dass man die Zusammenarbeit mit Trainer Heiko Vogel nicht über die Saison 2021/22 hinaus fortsetzen werde. Die Nachfolge Vogels als Cheftrainer der U23 wird zur Saison 2022/23 Eugen Polanski antreten - RevierSport berichtete.

Schlosser, Wentzel und Christiansen waren jeweils vier Jahre bei der Borussia. Defensivspieler Schlosser kam 2018 von der TSG Wieseck in die U17 der Fohlen und rückte über die U19 zur Saison 2021/22 in die U23 auf. In insgesamt 13 Regionalliga-Spielen lief der 20-Jährige für die junge Fohlen-Elf auf. Innenverteidiger Wentzel, der aus dem Nachwuchs des Karlsruher SC zum VfL wechselte, rückte ebenfalls zur abgelaufenen Spielzeit in die U23 der Fohlen auf und absolvierte 33 Partien, in denen er drei Treffer erzielte. Der norwegische Mittelfeldspieler Christiansen kam 2018 von Brann Bergen in Borussias U19. Nach einer Spielzeit in der ältesten Jugendmannschaft der Fohlen rückte der 21-Jährige zur Saison 2020/21 in die U23 auf und absolvierte für diese saisonübergreifend 25 Spiele.

Arslan war sechs Jahre lang ein Fohlen. Im Sommer 2016 vom FC Hertha Zehlendorf gekommen, rückte der offensive Mittelfeldspieler zur Saison 2019/20 in Borussias U23 auf und absolvierte für diese insgesamt 16 Partien in der Regionalliga West.