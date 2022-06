In der Türkei: Ex-Preuße feiert Aufstieg in die Süper Lig

Großer Jubel in Istanbul! Diesmal nicht bei einer der drei großen Klubs "Gala", "Fener" oder Besiktas, sondern bei Istanbulspor. Denn der Verein ist in die Süper Lig aufgestiegen.

Istanbulspor setzte sich in den türkischen Playoff-Spielen zur Süper Lig durch und spielt in der kommenden Saison in der Süper Lig.

Auch Okan Erdogan, der vor einem Jahr noch beim SC Preußen Münster unter Vertrag stand, darf sich in Zukunft auf heiße Derby gegen Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas Istanbul freuen. 16 Mal (ein Tor, eine Vorlage) kam der 23-Jährige in der Aufstiegssaison für Istanbulspor zu Einsatz.

Okan Erdogan gehörte in der Drittliga-Abstiegssaison 2019/2020 des SC Preußen Münster zu den Stammspielern. 32 Begegnungen bestritt der defensive Mittelfeldspieler in der Serie 2019/2020. Ein Jahr später sah das dann anders aus. In der Regionalliga West kam der 22-Jährige zwar auf 28 Begegnungen, doch oft wurde er nur eingewechselt. In der Türkei stieg er nun mit Istanbulspor in die Süper Lig auf.

"Wahnsinn! Ich bin überglücklich. Als ich hier unterschrieben habe, wollte ich einen Neuanfang und hätte mir zu diesem Zeitpunkt nicht erträumen lassen, dass wir unser Weg in dieser Saison in die Süper Lig führen würde. Desto größer ist jetzt die Freude ein Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Mal schauen, was uns in der neuen Saison nun erwartet", sagt der Innenverteidiger gegenüber RevierSport.

Auch Erdogans Berater, Sercan Güvenisik (einst Profi bei Klubs wie Preußen Münster, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen), ist stolz auf seinen Schützling. Güvenisik: "Anfangs war es sicherlich nicht ganz einfach für Okan. Die Umstellung an diese unfassbare Metropole Istanbul und den türkischen Fußball waren groß. Jedoch wurde er dann zum festen Bestandteil einer sehr guten Mannschaft, die mit wenig Geld schließlich das Maximum herausgeholt hat. Wie es nun weiter geht, werden wir in den nächsten Wochen in den Gesprächen mit dem Präsidenten sehen." Denn auch wenn Erdogan beim Süper-Lig-Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besitzt, ist ein vorzeitiger Wechsel nicht ausgeschlossen.