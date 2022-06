Regionalliga: Zuschauerzahlen - Auch hier ist RWE die Nummer eins

Nachdem in dieser Saison wieder Zuschauer erlaubt waren, kamen wieder zahlreiche Fans in die Stadien. Eine Übersicht über die Besucherzahlen der Regionalliga West.

Die Regionalliga-Saison 2021/22 ist vorbei. Insgesamt verfolgten 646.466 Fans die Spiele live in den Stadien. 26 Partien waren dabei ausverkauft. Eine Übersicht über die Zuschauerzahlen.

1. Rot-Weiss Essen (Gesamt: 178.595, Schnitt: 9400)

RWE ist nicht nur spielerisch die Nummer eins der Liga, auch was die Zuschauerzahlen angeht, ist der Meister Ligaprimus. 178.595 Fans kamen in der abgelaufenen Regionalliga-Saison ins Stadion an der Hafenstraße. Das macht im Schnitt 9400 pro Spiel. Mit neuen ausverkauften Spielen steht RWE auch hier an erster Stelle.

2. Preußen Münster (110.733, Schnitt: 5828)

Auch bei den Besucherzahlen bleiben die Preußen hinter Essen. 5828 Fans besuchten im Durchschnitt die Hammer Straße. Dreimal konnten alle Tickets verkauft werden.

3. Alemannia Aachen (91.860, Schnitt: 4835)

In der Liga ging es lange gegen den Abstieg, die Zuschauer blieben beim ehemaligen Bundesligisten dennoch nicht weg. Der Tivoli hat eine Kapazität von 32.960 Plätzen, 4835 waren im Schnitt gefüllt.

4. Rot-Weiß Oberhausen (51.102, Schnitt: 2690)

Wie auch in der Abschlusstabelle findet sich RWO auf Platz vier wieder. 2690 Fans supporteten die Elf von Mike Terranova durchschnittlich.

5. Fortuna Köln (36.750, Schnitt: 1934)

Ins Kölner Südstadion pilgerten in der Saison 2021/22 durchschnittlich 1934 Besucher. Insgesamt wurden 36.750 Zuschauer gezählt.

6. Wuppertaler SV (29.464, Schnitt: 1551)

1551 Fans kamen im Schnitt ins Stadion am Zoo, um den Niederrheinpokalfinalisten anzufeuern.

7. KFC Uerdingen (19.463, Schnitt: 1024)

Obwohl der KFC Uerdingen als Vorletzter abgestiegen ist, stehen die Krefelder in den Top Ten der meisten Zuschauer. Im Durchschnitt kamen 1024 Besucher, zu den letzten beiden Heimspielen, die wieder in der Grotenburg ausgetragen wurden, kamen je 2000.

8. Rot Weiss Ahlen (14.262, Schnitt: 751)

Mit Rot Weiss Ahlen beginnt der Abschnitt der Vereine mit weniger als 1000 Besuchern im Schnitt. Ins Wersestadion kamen durchschnittlich 751.

9. Bonner SC (11.391, Schnitt: 600)

Absteiger Bonner SC konnte sich pro Spiel auf gut 600 Fans im heimischen Sportpark Nord verlassen.

10. SV Lippstadt (11.292, Schnitt: 594)

Der SV Lippstadt begrüßte im Durchschnitt 594 Besucher in der Liebelt-Arena. Immerhin dreimal konnte „ausverkauft“ gemeldet werden.

11. SV Rödinghausen (10.591, Schnitt: 557)

557 von 3140 Plätzen im Häcker Wiehenstadion waren durchschnittlich bei Heimspielen des SV Rödinghausen besetzt.

12. Sportfreunde Lotte (10.231, Schnitt: 538)

Den SF Lotte schauten im Schnitt 538 Fans zu. Im nächsten Jahr geht es für die Sportfreunde in der Oberliga Westfalen um den Wiederaufstieg.

13. SC Wiedenbrück (9285, Schnitt: 489)

Der SC Wiedenbrück meldete einmal ausverkauft, im Schnitt kamen etwas unter 500 Besucher pro Spiel.

14. VfB Homberg (9262, Schnitt: 487)

Ins 3000 Besucher fassende PCC-Stadion des Tabellenletzten kamen im Durchschnitt 487 Fans. Das entspricht einer Auslastung von 16,3 Prozent.

15. FC Wegberg-Beeck (9237, Schnitt: 486)

Im Waldstadion des FC Wegberg-Beeck fanden sich pro Spiel rund 486 Zuschauer ein. Der Verein stieg als 17. ab.

16. Fortuna Düsseldorf II (9168, Schnitt: 483)

Die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ist die bestbesuchteste Zweitvertretung der Liga. Insgesamt 9168 Fans kamen in der Saison, das macht 483 im Schnitt.

17. SV Straelen (9088, Schnitt: 478)

Zwischen die vier Zweitvertretungen mogelt sich der SV Straelen. Der Niederrheinpokal-Gewinner konnte durchschnittlich 478 Besucher im Stadion an der Römerstraße begrüßen.

17. Borussia Mönchengladbach II (9075, Schnitt: 478)

10.000 Zuschauer fasst das Grenzlandstadion, in dem die Gladbacher U23 aufläuft. Dies hätte selbst mit der gesamten Zuschauerzahl von 9075 nicht ganz gefüllt werden können. Im Schnitt kamen 478 Fans.

19. Schalke 04 II (8234, Schnitt: 433)

Während die Profis meist in einer vollen Arena auflaufen, kamen zur U23 im Durchschnitt 433 Zuschauer. Zweimal wurde das Parkstadion dabei ausverkauft.

20. 1. FC Köln II (7383, Schnitt: 389)

Schlusslicht ist die Kölner Zweitvertretung. Nicht einmal 400 Besucher kamen durchschnittlich ins Franz-Kremer-Stadion. Aber auch Köln II spielte einmal vor ausverkauftem Haus.