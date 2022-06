Zwei Zugänge: West-Regionalligist stellt die nächsten Neuen vor

Der Transfermarkt ist in Bewegung - auch in der Regionalliga West. Der nächste Verein stellte am Donnerstag (2. Juni) zwei Zugänge vor.

Beim SV Lippstadt 08 läuft die Kaderplanung weiter auf Hochtouren. Mit dem 18-jährigen Mustafa Delifer aus der eigenen U19 und Julian Düsterhus (19) vom SC Verl konnte sich der Verein für die kommende Saison nun die Dienste von zwei Nachwuchstalenten sichern. "Es ist Teil der DNA dieses Vereins Spieler zu fördern, zu entwickeln und ihnen die Chance zu geben sich auf hohem Niveau zu beweisen. Julian und Mustafa sind zwei junge Spielen, die in meinen Augen absolut das Zeug dazu haben sich durchzusetzen. Ich freue mich sehr mit den beiden zu arbeiten und bin auch gespannt, welche Entwicklung die beiden bei uns machen werden. Das Potential ist in jedem Fall vorhanden", erklärt SVL-Manager Dirk Brökelmann die Verpflichtungen. SV Lippstadt Zugänge: Luis Allmeroth, Hakim Traoré (beide Sportfreunde Lotte), Steffen Westphal (Preußen Münster), Luis Ortmann (SC Paderborn U23), Mustafa Delifer (eigene U19), Julian Düsterhus (SC Verl U19) Abgänge: Felix Schlüsselburg (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Paolo Maiella (VfR Aalen), Dardan Karimani (Würzburger Kickers), Luca Kerkemeyer (SC Wiedenbrück), Valentin Henneke (Ziel unbekannt) Düsterhus, der aus Delbrück stammt, durchlief sämtliche Juniorenmannschaften des SC Paderborn, ehe er im vergangenen Sommer an die Poststraße wechselte. In der abgelaufenen Saison überzeugte der Innenverteidiger nicht nur in der Defensive, sondern hatte mit sieben Saisontoren maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison der U19 des SC Verl, der ohne Niederlage in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ebenfalls als erfolgreicher Torjäger in der U19-Westfalenliga konnte Delifer glänzen. Der 18-Jährige war mit 17 Treffer erfolgreichster Torschütze des SV Lippstadt 08. "Er konnte sich bereits in jungen Jahren einen Namen als technisch guter, torgefährlicher Flügelstürmer machen und hat beim SV Lippstadt 08 nun seinen ersten Seniorenvertrag unterschrieben", sagt Brökelmann.

