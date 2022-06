RL: Lippstadt bedient sich in Münster und Paderborn, Talent für Kaan-Marienborn

Der SV Lippstadt hat zwei Spieler verpflichtet, der 1. FC Kaan-Marienborn ein Talent geholt.

In der Regionalliga wurden weitere Transfers getätigt. Der SC Preußen Münster hat sich entschieden, hinter der Nummer eins Max Schulze Niehues Veränderungen vorzunehmen. Marko Dedovic und Steffen Westphal verlassen daher die Preußen.

Westphal hat bereits einen neuen Klub gefunden, er wechselt zum Ligakonkurrenten SV Lippstadt. Die Lippstädter sicherten sich zudem die Dienste von Angreifer Luis Ortmann, der zuletzt für den SC Paderborn auflief.

„Steffen war in den vergangenen zwei Jahren für Preußen Münster aktiv und hat sich dort aus der U23 in den Kader der ersten Mannschaft gespielt, was bei dem Leistungsniveau dieses Vereins einiges aussagt. Ich glaube, er wird eine Bereicherung für unser Torhüterteam sein. Mit Luis Ortmann bekommen wir eines der vielversprechendsten Stürmer-Talente der Region dazu. Ich habe den Spieler schon eine Weile im Auge und seine Entwicklung ist überragend. Er arbeitet mit viel Ehrgeiz und einem hohen Einsatz an sich und ich freue mich, dass er seine nächsten Entwicklungsschritte beim SV Lippstadt 08 machen wird“, betont Lippstadts Sportlicher Leiter Dirk Brökelmann.

Kaan-Marienborn holt Tim Luca Zimpel aus der U19 von Borussia Mönchengladbach

Zwei Neue für Lippstadt, ein Neuer für Aufsteiger Kaan-Marienborn. Tim Luca Zimpel kehrt ins Siegerland zurück. Er kommt aus der U19 von Borussia Mönchengladbach. Der Spieler erklärt: "Mir und meiner Familie war es wichtig, die berufliche und sportliche Perspektive im Gleichschritt voranzutreiben. Mit dem 1.FC Kaan-Marienborn habe ich im Verbund mit dem Siegerländer Weg eine optimale Lösung gefunden. Ich kann in mein vertrautes Umfeld zurückkehren und auf hohem Niveau den nächsten Schritt machen. Sportlich passt es absolut. Im Gespräch mit den Verantwortlichen habe ich schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und der Trainer mir einiges beibringen möchte. Von den erfahrenen Spielern kann ich hier viel lernen und weiter reifen. Ich möchte mich hier durchsetzen.“