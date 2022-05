KFC Uerdingen: Elfter Neuer ist ein Torwart aus Köln

Es geht weiter: Der KFC Uerdingen, der in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein spielen wird, stellte am Dienstag den nächsten neuen Mann vor.

Der KFC Uerdingen plant weiter fleißig die neue Saison und seinen Kader. Am Dienstag stellten die Krefelder ihren 11. Neuzugang vor. Zwölf Spieler standen bis Dienstagmorgen beim KFC Uerdingen für die neue Spielzeit unter Vertrag - RevierSport berichtete. Am Dienstagmittag folgte dann die 13. Unterschrift für die Saison 2022/2023. Die Abgänge in der Übersicht: Marco Cirillo (SV Straelen), Justin Ospelt, Jovan Jovic, Timo Meißner, Jesse Sierck, Erdinc Karakas, Miran Agirbas, Tim Brdaric, Pepijn Schlösser, Jason Prodanovic, Luca Jensen, Shawn Jeroch, Noe Baba, Jonathan Canto, Fabio Minino, Daniel Tumbas, Marcel Kretschmer, Justin Neiß, Ji-hwan Yun, Charles Atsina, Chrysanth Mallek, Abdul Fesenmeyer (alle Ziel unbekannt). Wie die Krefelder bekanntgaben, hat Mika Rudnick einen Vertrag an der Grotenburg unterschrieben. Der 19-jährige Torwart spielte zuletzt für die U19-Bundesligamannschaft des Drittligisten FC Viktoria Köln. "Mika Rudnick ist ein sehr junges und vielversprechendes Talent auf der Torwartposition. Er hat sehr viel Potential", freut sich KFC-Präsident Damien Raths über die Verpflichtung. Zuvor hatten bereits Robin Udegbe, Vedran Beric (beide SV Straelen), Maik Odenthal (Rot-Weiß Oberhausen), Pascale Talarski, Babacar M'Bengue (beide VfB Homberg), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Younes Mouadden (1. FC Kleve) und Yaman Hasal (FC Remscheid) beim KFC unterschrieben. Hinzu kommen noch Shun Terada und Kapitän Leonel Kadiata, die ihre Verträge verlängerten. Damit sind die Krefelder aktuell bei 13 Spielern für die neue Saison.

