SV Straelen: Brüder-Paar unterschreibt! Zugänge aus Krefeld und Wuppertal

Der SV Straelen hat noch vor dem Niederrheinpokal-Endspiel am Samstag in Duisburg gegen den Wuppertaler SV zwei Transfers fix gemacht.

Beim SV Straelen wird die neue Regionalliga-Saison nach dem geglückten Klassenerhalt fleißig geplant. Noch vor dem großen Endspiel am Samstag in Duisburg gegen den Wuppertaler SV konnte Sportchef Rudi Zedi einige Personalien bekanntgeben.

Zedi gab gegenüber RevierSport bekannt, dass die Straelener das Bruder-Paar Gianluca und Marco Cirillo verpflichteten. Gianluca steht noch beim Wuppertaler Oberligisten Cronenberger SC, und Marco beim KFC Uerdingen unter Vertrag. "Das sind zwei Offensiv-Allrounder, die Potential haben und uns hoffentlich helfen werden", sagt Zedi. Marco bestritt für den KFC in der abgelaufenen Saison 22 Spiele (ein Tor, vier Vorlagen), Gianluca für Cronenberg 16 Begegnungen (vier Treffer, zwei Vorlagen).

Zugänge: Julian Meier (VfB Homberg), Hassine Refai (ETB SW Essen), Nils da Costa Pereira (ASC 09 Dortmund), Leonel Brodersen (Eintracht Trier), Erick Noriega (zuletzt ohne Klub); Marco Cirillo (KFC Uerdingen), Gianluca Cirillo (Cronenberger SC). Abgänge: Kelvin Lunga, Matona-Glody Ngyombo (beide Rot-Weiß Oberhausen), Vedran Berich, Robin Udegbe (beide KFC Uerdingen), Tobias Peitz (Wuppertaler SV).

Zudem konnte der Straelener Kaderplaner auch zwei Vertragsverlängerungen in trockene Tücher bringen. Ole Päffgen hat um ein Jahr, Dacain Baraza um zwei Jahre verlängert. "Ole war über die ganze Saison gesehen die Konstante in unserer Truppe. Er hatte auch die meisten Spielminuten und hat in dieser Saison einen enormen Sprung gemacht. Dacain hat nach der Entlassung von Thomas Gerstner das Vertrauen bekommen und sich in der Abwehr durchgesetzt. Er hat das Vertrauen mit Leistung zurückgezahlt", erklärt Zedi die Verlängerungen.