Borussia M'gladbach: 254-maliger Bundesligaspieler übernimmt die U23-Mannschaft

Das war abzusehen: Borussia Mönchengladbach nimmt nach einer miserablen Saison auch auf der Position des U23-Trainers eine Veränderung vor. Ein Ex-Profi beerbt Heiko Vogel.

Bis zum letzten Spieltag musste die U23 von Borussia Mönchengladbach um den Klassenerhalt in der Regionalliga West zittern. Nachdem die Profis bereits sich von Adi Hütter getrennt haben, folgt nun die Trennung von U23-Coach Heiko Vogel.

Eugen Polanski wird zur kommenden Spielzeit neuer Cheftrainer der U23 der "kleinen Fohlen" und übernimmt damit die Vogel-Nachfolge.

Heiko Vogel (46) war im Sommer 2020 zu Borussia Mönchengladbach gekommen. In seiner Debüt-Saison am Niederrhein führte er Borussias U23 auf den 11. Tabellenplatz der Regionalliga West, die abgelaufene Spielzeit beendeten das Team unter Vogels Leitung auf dem 13. Rang.

"In der vergangenen Saison konnten wir leider unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, somit war der Verlauf für uns alle sicher nicht zufriedenstellend. In den Gesprächen wurde zudem deutlich, dass Heiko Vogel und der Verein unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Ausrichtung der U23 hatten", sagt Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

Er ergänzt: "Daher sind wir übereinstimmend zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist, fortan getrennte Wege zu gehen. Wir danken Heiko für seine Arbeit in den zurückliegenden zwei Jahren bei Borussia und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Eugen Polanski stand in seiner aktiven Zeit bei Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim, FSV Mainz 05 und FC Getafe unter Vertrag. Er absolvierte auch 19 Länderspiele für die polnische Nationalmannschaft und nahm 2012 an der EM in Polen und der Ukraine teil.

Nun übernimmt also Polanski, ein ehemaliger Bundesligaspieler, der satte 254 Begegnungen im deutschen Fußball-Oberhaus bestritt. Der 36-Jährige war im Sommer 2019 nach Beendigung seiner aktiven Karriere zu den "Fohlen" zurückgekehrt und seitdem als Trainer für den Übergang vom Nachwuchsbereich zu den Profis bei Borussia tätig. In der gerade abgelaufenen Saison übernahm Polanski zudem den Cheftrainer-Posten der U17 der Fohlen.

Sandmöller erklärt: "Ursprünglich geplant war, dass Eugen zur neuen Saison zunächst Cheftrainer der U19 wird. Aufgrund der neuen Konstellation ziehen wir nun aber seinen Schritt in den Seniorenbereich vor, den wir perspektivisch ohnehin für ihn vorgesehen hatten. Wir freuen uns, dass wir damit eine gute Lösung gefunden haben und mit neuem Input in die kommende Saison in der Regionalliga West gehen."