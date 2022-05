RWE: Kehrtwende im Fall Young? "Habe keine Entscheidung getroffen"

Rot-Weiss Essen hat aktuell 22 Spieler für die 3. Liga unter Vertrag. Ein Akteur, der keinen Kontrakt ab dem 1. Juli besitzt, den RWE aber sehr, sehr gerne halten würde, ist Isaiah Young.

Noch zu Wochenbeginn hatte RevierSport berichtet, dass die Zeichen bei Rot-Weiss Essen und Flügelflitzer Isaiah Young auf Abschied liegen.

Kein Wunder: Schließlich ist Young mit neun Toren und 14 Vorlagen ein begehrter Spieler. Er hat durch seine Leistungen, durch seine enorme Schnelligkeit, Dribbelstärke und Torgefahr viele andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem wird immer wieder Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg ins Spiel gebracht. Noch vor Wochen betonte RWE-Sportchef Jörn Nowak: "Young zu halten, wird brutal schwer."

Doch nun scheint RWE wieder zurück im Buhlen um den 24-jährigen Linksaußen, der erst zu Wochenbeginn in die "RevierSport-Elf der Saison" gewählt wurde, zu sein. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen," betont Young gegenüber RevierSport. Und auch Nowak erklärte am Dienstag: "Der Aufstieg hat unser Blatt verbessert. Ich glaube schon, dass 'Isi' besonders am Wochenende gesehen hat, welche Wertschätzung er genießt - in der Mannschaft, bei den Fans, im ganzen Umfeld. Das tut natürlich jedem Menschen gut."





Nowak weiß ganz genau, was er an Young hat. Der Teamchef, der in den letzten zwei Spielen Rot-Weiss zum Aufstieg führte, war es schließlich, der Young im Oktober 2020 nach Essen holte. Auch, wenn der US-Boy zwischenzeitlich in ein Tief fiel, hatte der 36-jährige Essener Sportdirektor nie Zweifel gehegt.

Nowak betont: "Ich habe immer an 'Isi' geglaubt. Ich freue mich einfach total über seine Entwicklung. Er ist ein wichtiger Baustein für unseren Aufstieg. Dass wir sehr gerne mit ihm in die 3. Liga gehen würden, muss ich wohl niemanden erzählen. Mal schauen, was in den nächsten Tagen passieren wird." Der Glaube, dass Young in der Saison 2022/2023 für RWE spielt, ist zurück an der Hafenstraße. Auch Dank der RWE-Fans, die Young auf Händen getragen haben.