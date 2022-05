RWE: OB empfängt und ehrt die Aufstiegshelden

Bevor es für die Aufstiegshelden von Rot-Weiss Essen am Montag nach Mallorca ging, wurden sie am Sonntag nach beim Oberbürgermeister der Stadt Essen vorstellig.

Den Aufstiegshelden von Rot-Weiss Essen wurde am Sonntag eine große Ehre zuteil. Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Ruhrmetropole Essen, gratulierte RWE persönlich zum Aufstieg.

Der 49-jährige Oberbürgermeister der Stadt Essen und Fan des Vereins lud die RWE-Mannschaft am Sonntagnachmittag zu einem Empfang in die oberste Etage des Rathauses ein. Schon am Samstag, beim 2:0-Erfolg gegen Rot Weiss Ahlen und den damit verbundenen Aufstieg, fieberte Kufen im Stadion an der Hafenstraße mit.





Er schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Rot-Weiss Essen hat das Unglaubliche wahr gemacht! Herzlichen Glückwunsch an Mannschaft und Fans zum Aufstieg in die 3. Liga! Das Herz der Stadt schlägt heute in rot-weiß. Was ein spannendes Spiel, mit dem die Rot-Weissen nochmal gezeigt haben, dass sie bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt und gekämpft haben. Fans und Verein haben sich das verdient! #niemehrvierteliga.

Endlich sind wir, RWE und alle Essener, wieder auf der deutschen Fußballlandkarte vertreten. Marcus Uhlig

Am Sonntag nutzte dann RWE im Rahmen der Ehrung für den Verein die Möglichkeit zu warmen Worten an die Stadt Essen. "Ich möchte mich bei der Stadt bedanken! Nicht nur für den tollen Empfang und die zahlreichen Glückwünsche, sondern auch für die kontinuierlich besser gewordene und engmaschige Zusammenarbeit in diversen kleinen und großen Projekten. Mit dieser unterstützenden Arbeit hat die Stadt Essen ihren ganz eigenen Beitrag zum Aufstieg geleistet. Endlich sind wir, RWE und alle Essener, wieder auf der deutschen Fußballlandkarte vertreten", bedankte sich RWE-Vorstand Marcus Uhlig.





Im Gepäck hatte die RWE-Delegation als Zeichen des Danks ein besonderes Geschenk für die Stadt Essen. Team, Trainer, Staff und Vorstand überreichten Stadtoberhaupt Kufen das blau-gelbe Sondertrikot, in dem die Hafenstraßen-Mannschaft ihr Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen bestritt – natürlich von jedem der Aufstiegshelden unterschrieben. Mit Versteigerung des Trikotsatzes im April erzielten die vereinseigene Sozialinitiative Essener Chancen und Rot-Weiss eine stattliche solidarische Spende für die Ukraine von über 5.400 Euro. "Gelb und blau sind auch die Stadtfarben von Essen", erklärte Uhlig. "Entsprechend hat sich dieses Geschenk aus diesem ganz speziellen Jahr von selbst ergeben."

Am frühen Montagmorgen flog die Mannschaft dann für drei Tage nach Mallorca. Zu ihrer ganz persönlichen Ehrung und Aufstiegsparty.