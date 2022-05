RWE in der 3. Liga: Das sind die kürzesten und weitesten Auswärtsfahrten

Rot-Weiss Essen und seine Fans freuen sich auf die 3. Liga. Es warten auch spannende Auswärtsfahren auf die reisefreudigen RWE-Fans. Ein Überblick.

Ein Vorteil, zumindest für die Fans, die keine langen Reisestrapazen auf sich nehmen wollen, hatte die Regionalliga West für Rot-Weiss Essen: keine einzige Auswärtsfahrt übertraf in den letzten Jahren die 200-Kilometer-Marke.





Die weiteste Fahrt hatten die Essener ins Häcker-Wiehenstadion nach Rödinghausen. Hier betrug die Entfernung über die A1 177 Kilometer. Das wird sich nun in Liga drei ändern.

Gleich elf der bislang 17 bekannten RWE-Drittliga-Rivalen liegen mehr als 200 Kilometer vom Stadion an der Hafenstraße entfernt. Und so viel vorweg: Unabhängig davon, wer am Ende der Relegationsspiele zwischen dem 1. FC Kaiserslautern (327 Kilometer) und Dynamo Dresden (561) sowie BFC Dynamo (533) gegen VfB Oldenburg in der 3. Liga spielen wird, für RWE wird es jeweils zwei weitere Auswärtsfahrten geben, die die 200-Kilometer-Marke überschreiten. Kaiserslautern, Dresden sowie Berlin sind sowieso weit weg. Oldenburg wäre noch mit 232 Kilometern eine recht angenehme Tour.





Ein Überblick der Auswärtsfahrten - Quelle: google routenplaner, (kürzeste Strecke) - vom Stadion an der Hafenstraße bis zum Ziel-Stadion:

MSV Duisburg - Schauinsland-Reisen-Arena - 29 Kilometer

Borussia Dortmund II - Rote-Erde-Stadion - 39 Kilometer

Viktoria Köln - Sportpark Höhenberg - 73 Kilometer

SC Verl - Sportclub-Arena an der Poststraße - 126 Kilometer, Ausweichstadion: Benteler Arena (Paderborn) - 154 Kilometer

VfL Osnabrück - Bremer Brücke - 142 Kilometer

SV Meppen - Hänsch-Arena - 161 Kilometer

Hallescher FC - Leuna-Chemie-Stadion - 411 Kilometer

SV Wehen Wiesbaden - BRITA-Arena - 227 Kilometer

SV Elversberg - URSAPHARM-Arena - 305 Kilometer

SV Waldhof Mannheim - Carl-Benz-Stadion - 307 Kilometer

1. FC Saarbrücken - Ludwigsparkstadion - 314 Kilometer

SpVgg Bayreuth - Hans-Walter-Wild-Stadion - 521 Kilometer

FSV Zwickau - GGZ-Arena - 462 Kilometer

SC Freiburg II - Dreisamstadion - 499 Kilometer

Erzgebirge Aue - Erzgebirgestadion - 543 Kilometer

FC Ingolstadt - AUDI-Sportpark - 564 Kilometer

TSV 1860 München - Grünwalder Stadion - 645 Kilometer