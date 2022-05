Schalke U23: Neben Scienza und Berisha - diese zehn Spieler wurden verabschiedet

Der FC Schalke 04 hat insgesamt zwölf Spieler seiner Regionalliga-U23 vor dem letzten Spiel der Saison am vergangenen Freitag verabschiedet.

Den Klassenerhalt hatte die U23 des FC Schalke 04 schon rechtzeitig vor dem letzten Saisonspiel gesichert. So konnten beim Abschluss am vergangenen Freitag gegen den SC Wiedenbrück (5:1) andere Dinge in der Vordergrund rücken - etwa die Abschiede der Spieler, die das Regionalliga-Team in diesem Sommer verlassen werden.

Gleich ein halbes Dutzend S04-Profis wurde im Rahmen des Sieges gegen Wiedenbrück von Knappenschmiede-Chef Mathias Schober verabschiedet. Dass Topscorer Leo Scienza und Offensivmann Diamant Berisha den Revierklub verlassen werden, hatte RS bereits berichtet. Berisha steht bei Regionalligisten und Klubs aus der 3. Liga im Fokus, die Zukunft von Scienza ist offen.





Darüber hinaus trennen sich im Sommer die Wege von Schalke und Hans Anapak, Mateo Aramburu, Mika Hanraths, Topaz Kronmüller, Björn Liebnau, Mikail Maden, Jordy Mfundu, Franck Tehe, Felix Wienand sowie Michael Zadach.

Auf der Gegenseite stehen bislang offenbar zwei vereinsinterne Zugänge fest. Laut dem Portal transfermarkt.de rücken U19-Kapitän Elias Kurt und dessen Teamkollege Abnor Aliu in das Reserveteam auf. Offiziell hat der Verein bislang nichts verkündet, doch es dürfte weitere U19-Aufrücker und einige externe Neuverpflichtungen geben.