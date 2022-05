RWE: Aufstiegsparty in Essen - Polizei zieht Bilanz

Am Samstag ist Rot-Weiss Essen der langersehnte Drittliga-Aufstieg gelungen. So lautet das Fazit der Polizei nach der anschließenden Feier.

Nach dem Aufstieg von Rot-Weiss Essen befand sich die gesamte Stadt im Ausnahmezustand. Am Nachmittag feierten tausende RWE-Fans im und um das Stadion an der Hafenstraße, am Abend verlagerte sich die Party in Richtung Innenstadt. Um die 3000 Anhänger versammelten sich am Abend zu einem gewaltigen Fanmarsch, der durch die Innenstadt nach Rüttenscheid führte.

Mehrfach entzündeten die Fans dabei Pyrotechnik, wie die Polizei am späten Abend in ihrer Abschlussmeldung zum Einsatz am Aufstiegstag mitteilte. Darüber hinaus sei es aufgrund der hohen Polizeipräsenz "nur zu vereinzelten" Straftaten gekommen. Allerdings seien Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen worden, so die Behörde. Verletzte Beamten habe es aber nicht gegeben, und "auch sonst sind der Polizei glücklicherweise keine Verletzten gemeldet worden". Zudem kam es zeitweise zu Verkehrsstörungen.