SV Straelen: Innenverteidiger vor Sprung in die Nationalmannschaft

Am vorletzten Spieltag köpfte Dacain Baraza den SV Straelen zum sicheren Klassenerhalt. Schon bald könnte er zum Nationalspieler werden.

Für den SV Straelen gab es am letzten Spieltag nichts mehr zu holen. Gegen den SV Rödinghausen verlor der SVS deutlich mit 1:4. Das dürfte dem Team von Steffen Weiss aber herzlich egal sein, schließlich sicherte ein gewisser Dacain Baraza bereits am vorletzten Spieltag mit einem späten Treffer zum 3:2 beim FC Wegberg-Beeck den Klassenerhalt.

Genau dieser Baraza darf sich nun über eine Einladung zur Nationalmannschaft Angolas freuen, wie er im Interview mit „transfermarkt.de“ bestätigt. Die Anfrage des Verbandes werde er nach eigener Aussage „sicherlich annehmen“.

Baraza: „Musste meine Gefühle erstmal einordnen“

Der 22-Jährige kam erst im Winter von Westfalia Herne nach Straelen. Dort wurde er schnell zur Stammkraft. Das sorgt auch in seinem Heimatland für Aufsehen. „Für jeden Spieler ist es eine Ehre zu hören, dass das Nationalteam Interesse zeigt. Als mich die Nachricht über meinen Berater erreicht hat, konnte ich es kaum fassen und musste meine Gefühle erstmal einordnen“, erklärte Baraza.

Doch bevor der zwei-Meter-Mann vom Afrika Cup träumen darf, muss er sich zunächst im Trainingslager der Nationalmannschaft beweisen. „Da wird niemandem etwas geschenkt“, ist sich Baraza bewusst.

Christian Knappmann eine „starke Stütze“

Dass es so gut läuft, hätte nicht jeder geglaubt, wie der gebürtige Wuppertaler erklärt. Viele Außenstehende haben mir den Schritt nicht zugetraut und dachten, ich würde versagen, doch nun komme ich auf eine zweistellige Anzahl an Regionalliga-Partien und konnte mich so auf hohem Niveau zeigen.“ Auf seinem Weg habe auch Christian Knappmann eine große Rolle gespielt. Ihn bezeichnete Baraza als „starke Stütze“

Doch bevor sich Straelens Nummer 42 auf die Nationalmannschaft konzentrieren kann, steht noch ein wichtiges Pokalfinale bevor. Am 21. Mai (16:15 im RevierSport Liveticker), geht es für den SVS nach Duisburg. Im Niederrheinpokalfinale gibt es die Revanche gegen den Wuppertaler SV. Vor einem Jahr verloren die Straelener mit 1:2.

Baraza sei "eher zugeneigt", seine Nahe Zukunft in Straelen zu verbringen. Doch auch andere Vereine sollen um den jungen Verteidiger buhlen. „„Beim Spiel gegen den MSV waren natürlich viele Scouts unter den zahlreichen Zuschauenden in Straelen und da sind mehrere Anfragen von Top-Vereinen aus der Regionalliga sowie Teams der 3. Liga an meinen Berater herangetragen worden“, bestätigte er.