Preußen Münster: Fans hoffen im Saisonfinale auf Nachbarschaftshilfe

Um 14 Uhr kommt es zum großen Fernduell zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen. Die Fans der Adlerträger finden sich irgendwo zwischen Anspannung und Hoffnung wieder.

Weil Rot-Weiss Essen vor einer Woche – aufgrund eines minimal besseren Torverhältnisses – wieder am SC Preußen Münster vorbeigezogen ist, stehen die schwarz-weiß-grünen Adlerträger am letzten Spieltag der Regionalliga West gehörig unter Druck. Langjährige Fans gaben kurz vor dem Showdown einen Einblick in ihre Gefühlswelt:

Hans, Preußen-Fans seit 1951: „Ich war beim Endspiel 1951 das erste Mal dabei. Dann war ich bis 1992 nicht mehr im Preußenstadion, seitdem bin ich aber bei jedem Münster-Heimspiel dabei. Im Fußball kann alles passieren. Das weiß ich aus meiner fast 75-jährigen Fußballerfahrung. Die Anspannung ist mittlerweile seit gestern vorbei. Wir haben nur zu gewinnen, die Hoffnungen werden sich aber zerschlagen.“

Bernhard, Preußen-Fan seit 1963: „Ich war von der Bundesliga bis zur Oberliga immer dabei. Ich bin voller Erwartungen und freue mich drauf. Ahlen ist ja unser Nachbar. Hoffentlich lassen sie uns nicht im Stich.“

Roland, Preußen-Fan seit frühester Kindheit: „Ich bin angespannt, weil wir nachlegen müssen. Gleichzeitig bin ich aber auch optimistisch. Wir müssen einfach mal Glück haben. Es ist ja schon wieder ein paar Jährchen her, dass wir in der 3. Liga gespielt haben.“

Konrad, Preußen-Fan seit Zweitligazeiten: „Ich bin eingefleischter Preußenfan aus dem Münsterland. Die Anspannung ist absolut da, ich habe aber ein gutes Gefühl, dass wir das bessere Ende haben, wenn die Schiedsrichter in Essen und Münster abpfeifen. Dennoch ist es mir heute Morgen schwergefallen, was zu essen. Außer zwei Broten habe ich nichts runterbekommen. Mein Herz schlägt für den SCP, schon seit Zweitligazeiten. Seit ein paar Jahren habe ich eine Dauerkarte für den Block E. Nur der SCP!“

Eine Kampfansage zum Abschluss. Ob die heute ausreichen wird? Gegen 16 Uhr ist Fußball-Deutschland definitiv schlauer.