Alemannia Aachen plant nach dem Klassenerhalt den Kader für die kommende Regionalliga-Saison. Zwei Leistungsträger bleiben am Tivoli.

Alemannia Aachen hat die Verträge mit den beiden Innenverteidigern Alexander Heinze und Franko Uzelac verlängert. Während Heinze mit einem halben Jahr Unterbrechung in seine nunmehr sechste Spielzeit am Tivoli gehen wird, spielt Vize-Kapitän Uzelac seit knapp anderthalb Jahren an der Krefelder Straße.

"Alex, der ja im Winter wieder zu uns gestoßen ist, hatte einen maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung der Mannschaft in der Rückrunde. Ohne eine große Anlaufzeit zu brauchen, war er trotz einem halben Jahr ohne Wettkampfpraxis sofort voll da und hat auf Anhieb zu 100 Prozent funktioniert. Zudem bringt er eine hohe Identifikation mit dem Verein, der Stadt und der Region mit. Wir freuen uns, dass Alex unseren schwarz-gelben Weg weiter mit uns gemeinsam geht", Aachens kommentiert Sportdirektor Helge Hohl die Personalie. Heinze kommt vor dem letzten Spieltag dieser Saison seit Winter auf 17 Spiele für die Alemannia, wobei er zwei Tore erzielen konnte.

Unterdessen war auch Uzelac in der Spielzeit 2021/22 eine feste Größe im schwarz-gelben Team. Der 27-Jährige absolvierte in diesem Spieljahr bis dato 25 Partien für die Alemannia, in denen er viermal traf und einen Treffer auflegte. "Franko hat durch seine Rolle als Spielführer, die er oft eingenommen hat, viel Führungsqualität bewiesen. Auch er gibt unserer Defensive mit seiner abgeklärten Spielweise enorm viel Sicherheit. Er und Alex harmonieren wunderbar. Daher sind wir froh, auch mit Franko die nächsten Schritte gehen zu dürfen", erklärt Hohl.