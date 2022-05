Regionalliga West: Wuppertaler SV nimmt zwei U19-Spieler unter Vertrag

Der Wuppertaler SV hat zwei Spieler aus der eigenen Jugend für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Zuvor hatte es bisher zwei externe Neuzugänge gegeben.

Für die U19 des Wuppertaler SV nahm die Saison ein unglückliches Ende. Trotz des 4:1-Sieges am letzten Spieltag gegen Rot-Weiß Oberhausen war der Abstieg in die A-Jugend Niederrheinliga unausweichlich. Dennoch haben es zwei Spieler geschafft, sich für die erste Mannschaft in der Regionalliga West zu empfehlen: Joel Nickel und Giulio Multari haben einen Vertrag für die Profimannschaft unterschrieben.

Schlussmann Nickel kam 2019 von Fortuna Düsseldorf zu den Rot-Blauen und absolvierte 15 der 16 Partien in der vergangenen Saison zwischen den Pfosten. „Ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass die kommende Saison noch erfolgreicher wird, als die aktuelle“, wird er von den Wuppertalern in einer Pressemitteilung zitiert. In der am Samstag endenden Saison hat er bereits einige Trainings absolviert und freut sich auf die Herausforderung, wie er selbst sagt: „Ich möchte mich weiter entwickeln und den nächsten Schritt gehen.“

Der andere im Bunde hat schon zweimal im Spieltagskader des Regionalliga-Dritten gestanden. Multari ist im defensiven Mittelfeld zuhause und kam im vergangenen Sommer von Viktoria Köln ins Bergische Land. Multari: „Dem WSV bin ich sehr dankbar und vor allem bin ich auch glücklich, dass ich weiterhin für den Verein spielen darf. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und auf die Fans und werde versuchen, dazu beitragen zu können, dass wir eine gute Saison abliefern können.“

Zuvor hatte der WSV bereits zwei Spieler von der Konkurrenz abwerben können: Tobias Peitz kommt vom SV Straelen, Lukas Demming vom SC Wiedenbrück ins Bergische Land.