Live: Vor dem Regionalliga-Finale - das geht in Essen und Münster ab

Um 14 Uhr startet das Regionalliga-Finale. Preußen Münster und Rot-Weiss Essen kämpfen im Fernduell um den Aufstieg. Wir tickern im Vorfeld aus den beiden Städten.

11:09 Uhr: Das gilt auch für die Spvg Schonnebeck: "Letzte Woche einmal mehr bewiesen, wer die Nummer 2 in Essen ist...", spielten sie auf ihren Sieg gegen den ETB am vergangenen Wochenende an. "Und heute der Nummer 1 unserer Stadt Rot-Weiss Essen die Daumen für den Aufstieg in die 3. Liga drücken."

11:07 Uhr: Der ETB Schwarz-Weiß Essen drückt dem Stadtrivalen RWE die Daumen. "Na dann haut mal rein, heute!", postete der Klub am Morgen in seinen Storys in den sozialen Netzwerken, versehen mit einem "Viel Glück"

11:04 Uhr: Vincent Wagner kommt am Tag des möglichen Regionalliga-Aufstiegs zu Fuß zur Arbeit.

10:57 Uhr: Die Anhänger von Rot-Weiss Essen sind schon unterwegs. Hier ein Fan im Trikot aus der Zweitligasaison 06/07.

10:26 Uhr: Schon seit 5 Uhr heute Morgen sind die Fans für das Aufstiegsfinale von Rot-Weiss Essen im Einsatz und bereiten die Choreo für das Spiel gegen Ahlen vor.

10:00 Uhr: Auch die Gastronomie hat sich auf das RWE-Finale vorbereitet. So hat die Gaststätte Filou auf der Altenessener Straße die Räumlichkeiten passend geschmückt.

09:20: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen meldet sich zu Wort.





08:55 Uhr:Auch die Geschäftsstelle hat der Mannschaft was mit auf den Weg gegeben

08:54 Uhr: Der eine oder andere wird auch passend frühstücken heute :-)

8:50 Uhr: Sicher nicht nur das Motto der Essener heute. Es wird spannend.

8:45 Uhr: In Münster ist ein Fanmarsch entlang der Hammer Straße zum ausverkauften Stadion geplant.

8:30 Uhr: Auch Adiole-Interpretin Siw Malmkwist drückt aus Schweden für RWE die Daumen. Die Videobotschaft der mittlerweile 85-Jährigen.