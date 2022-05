Live: RWE steigt auf - So wird in Essen gefeiert - Glückwünsche aus Münster

Um 15:55 Uhr war es perfekt! Rot-Weiss Essen steigt in die 3. Liga auf. Wie in Essen gefeiert wird und was den Tag über passiert ist, lest ihr hier.

Hinweis: Je nach Gerät gibt es ein Darstellungsproblem bei den Bildern. Um diese angezeigt zu bekommen, klicken Sie auf die Lupe. 17.55: Faire Verlierer! Sowohl der SCP-Trainer als auch -Kapitän beglückwünschen RWE 17.40 Uhr: Die Bilderstrecke aus Münster - große Enttäuschung beim SCP

17.20 Uhr: Kurz nach Abpfiff: Der RWE-Boss im RevierSport-Interview 16:55 Uhr: Unsere Bildergalerie zum Spiel. Hier noch einmal einige Szenen und Emotionen der Partie.

16:52 Uhr: Auch die Ruhrbahn feiert die Rückkehr in die 3. Liga von Rot-Weiss Essen. 16:48 Uhr: Die Mannschaft feiert die Meisterschaft von der Tribüne aus 16:24 Uhr: Über eine halbe Stunde nach Abpfiff befinden sich immer noch zahlreiche Fans von Rot-Weiss Essen auf dem Spielfeld und feiern den Aufstieg ihrer Mannschaft. 16:18 Uhr: Der RWE-Aufstieg gehört zweifelsohne auch Christian Neidhart 16:01 Uhr: Auf dem Spielfeld feiert Vincent Wagner mit Kult-Fan Lothar Dohr. 15:59 Uhr: Enttäuschung bei Preußen Münster nach dem knapp verpassten Aufstieg. 15:55 Uhr: Ende in Münster. Rot-Weiss Essen ist offiziell in die 3. Liga aufgestiegen! 15:49 Uhr: Obwohl das Spiel in Münster noch läuft, haben die RWE-Fans bereits den Innenraum gestürmt. 15:46 Uhr: Abpfiff! RWE besiegt Rot Weiss Ahlen mit 2:0. 15:32 Uhr: Der erste Schritt von Münster ist gemacht. Hoffmeier erzielt das 2:1. Münster braucht aber immer noch vier weitere Treffer. 15:31 Uhr: Die Spiele und damit die Saison neigen sich dem Ende entgegen. Gibt es eine Steigerung von Wunder? Das würde Preußen Münster jetzt benötigen, um doch noch hoch zu können. 15:15 Uhr: Engelmann erzielt das 2:0 für RWE. 15:13 Uhr: Essen trifft durch Engelmann nur den Pfosten. Es bleibt spannend. 15:08 Uhr: Thorben Deters gleicht für Münster gegen Köln II aus. 15:05 Uhr: Auch in Münster rollt der Ball wieder. 15:04 Uhr: RWE trifft, allerdings gab es vorher ein Handspiel. In Münster ging es noch nicht wieder los 15:00 Uhr: In Essen geht es weiter. 14:58 Uhr: Bei RWE werden die Feierlichkeiten für einen Aufstieg bereits vorbereitet. 14:48 Uhr: In beiden Stadien ist nun Halbzeitpause. 14:38 Uhr: Köln II geht in Führung. Ein Aufstieg von Rot-Weiss Essen wird immer wahrscheinlicher. 14:28 Uhr: RWE geht 1:0 in Führung. Preußen Münster müsste nun mit vier Toren Unterschied gegen Köln II gewinnen, um den Spieß umzudrehen. 14:15 Uhr: Noch sind keine Tore gefallen. Bei diesem Stand würde RWE in die 3. Liga aufsteigen. 14:00 Uhr: Die Spiele sind gestartet. In den nächsten 105 Minuten entscheidet sich der Aufstieg in die 3. Liga. 13:09 Uhr: Weitere Impressionen aus dem Stadionbereich. 12:55 Uhr: Die Vorbereitungen für die Mega-Choreo laufen. 12:51 Uhr: Die Aufstellungen von Münster und Köln sind raus: 12:35 Uhr: Immer und immer mehr Menschen kommen am Stadion an. 12.17 Uhr: Der Münsteraner Fanmarsch ist am Stadion angekommen. Etwa 1500 Fans hatten sich vom Aasee zum Stadion aufgemacht. Es gab viele Gesänge und Pyro. Die Stimmung ist zuversichtlich. 12:14 Uhr: An der Hafenstraße gibt es bereits Verkehrschaos. Es füllt sich immer und immer weiter. 12:11 Uhr: Die Kölner sind jetzt ebenfalls in Münster angekommen. 11:47 Uhr: Der Vorplatz des Stadions an der Hafenstraße füllt sich. 11:46 Uhr: Unweit des Preußen-Stadions ist gerade ein Feuerwerk zu hören. 11:39 Uhr: Die Polizei Essen gibt wichtige Infos rund um das Spiel auf ihrem Twitterkanal bekannt.

11:31 Uhr: Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann ist so eben am Stadion angekommen. 11:09 Uhr: Das gilt auch für die Spvg Schonnebeck: "Letzte Woche einmal mehr bewiesen, wer die Nummer 2 in Essen ist...", spielten sie auf ihren Sieg gegen den ETB am vergangenen Wochenende an. "Und heute der Nummer 1 unserer Stadt Rot-Weiss Essen die Daumen für den Aufstieg in die 3. Liga drücken." 11:07 Uhr: Der ETB Schwarz-Weiß Essen drückt dem Stadtrivalen RWE die Daumen. "Na dann haut mal rein, heute!", postete der Klub am Morgen in seinen Storys in den sozialen Netzwerken, versehen mit einem "Viel Glück" 11:04 Uhr: Vincent Wagner kommt am Tag des möglichen Regionalliga-Aufstiegs zu Fuß zur Arbeit. 10:57 Uhr: Die Anhänger von Rot-Weiss Essen sind schon unterwegs. Hier ein Fan im Trikot aus der Zweitligasaison 06/07. 10:35 Uhr:

10:26 Uhr: Schon seit 5 Uhr heute Morgen sind die Fans für das Aufstiegsfinale von Rot-Weiss Essen im Einsatz und bereiten die Choreo für das Spiel gegen Ahlen vor. 10:00 Uhr: Auch die Gastronomie hat sich auf das RWE-Finale vorbereitet. So hat die Gaststätte Filou auf der Altenessener Straße die Räumlichkeiten passend geschmückt. 09:38 Uhr: Auch auf Twitter machen sich die Fans heiß

09:20: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen meldet sich zu Wort.

08:55 Uhr:Auch die Geschäftsstelle hat der Mannschaft was mit auf den Weg gegeben 08:54 Uhr: Der eine oder andere wird auch passend frühstücken heute :-) 08:53 Uhr: 2011 stieg RWE in Siegen auf - hier kann man die Bilder nochmal ansehen. 08:52 Uhr: Hier kann man nochmal alles über Münster im Vorfeld der Partie nachlesen 08:51 Uhr: Hier kann man nochmal alles über RWE im Vorfeld der Partie nachlesen 8:50 Uhr: Sicher nicht nur das Motto der Essener heute. Es wird spannend. 8:45 Uhr: In Münster ist ein Fanmarsch entlang der Hammer Straße zum ausverkauften Stadion geplant. 8:30 Uhr: Auch Adiole-Interpretin Siw Malmkwist drückt aus Schweden für RWE die Daumen. Die Videobotschaft der mittlerweile 85-Jährigen.



Zur Startseite