Regionalliga: Herzschlagfinale - das gilt für die Zuschauer in Münster

Die Fans aus Münster und Essen können den Samstag nicht abwarten. Das gilt für die Zuschauer der Partie Preußen Münster - 1. FC Köln II.

Am Samstag wissen wir gegen 16 Uhr, wer in die 3. Liga aufsteigen wird. Preußen Münster oder Rot-Weiss Essen. In Essen werden 16.500 Zuschauer erwartet, das Stadion in Münster ist ausverkauft. Folgende Regeln müssen die Besucher der Partie gegen die U21 des 1. FC Köln beachten.

Das Stadion öffnet um 12 Uhr, Münster bitte um eine sehr frühe Anreise, denn das Spiel wird - wie auch in Essen - pünktlich angepfiffen, damit keines der beiden Teams einen eventuellen Vorteil hat.

Die kostenpflichtigen Parkplätze P1, P2 und P4 (VIP) stehen den Preußenfans zur Verfügung. Die Straße Am Berg Fidel wird ab 12 Uhr von der Hammer Straße kommend zur Einbahnstraße. Münster rät dringend von der Anfahrt per PKW ab. Die Eintrittskarte gilt als Busticket der Preisstufe 0.

Der Klub betont: "Rund um das Preußenstadion und an den Zuwegungen kann es wegen der vielen Zuschauer zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen, die eingeplant werden müssen – auch ein Fanmarsch entlang der Hammer Straße ist geplant. Es stehen am Spieltag vier Stadionzugänge zur Verfügung. Die Stehplatzbereiche K, L, M, N und O gelangen ebenso über den Haupteingang an der Hammer Straße ins Stadion, wie die Tribünenblöcke A und B. Am Haupteingang werden alle zur Verfügung stehenden Schleusen geöffnet. Die Tribünenblöcke E und F sind über den Zugang am Berg Fidel erreichbar, die Blöcke C und D über den VIP-Eingang der Haupttribüne. Die Gästeblöcke I und J sind mit jeweils 1.000 Preußenfans gefüllt, diese gelangen ausschließlich über den Gästeeingang ins Stadion. Ein Zugang über den Haupteingang oder eine Durchquerung der Gegengerade ist nicht möglich."

Auch wichtig: Kinder unter sechs Jahren haben diesmal keinen freien Eintritt, da die Partie restlos ausverkauft ist. Coronabeschränkungen gibt es keine mehr.