Borussia Mönchengladbach II: "Wir wissen, dass wir ein Finale haben"

Drei Punkte und sechs Tore, so groß ist der Vorsprung von Borussia Mönchengladbach II vor dem letzten Spieltag vor Bonn. Die Gladbacher wollen in Düsseldorf den Klassenerhalt eintüten.

Borussia Mönchengladbach II muss am letzten Spieltag der Regionalliga West beim U23-Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf ran. Um den Klassenerhalt sicher zu machen, benötigt die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel einen Punkt. Der Bonner SC, der Rot-Weiß Oberhausen im Saisonfinale empfängt, liegt den "kleinen Fohlen" mit einem Drei-Punkte- und Sechs-Tore-Rückstand noch im Nacken.

"Wir sind uns unserer Situation bewusst und wissen auch, dass wir da am letzten Spieltag ein Finale haben. Wir müssen das 0:4 gegen Fortuna Köln abhaken und in Düsseldorf den Klassenerhalt perfekt machen", betont Vogel, der mit seiner Mannschaft eine echte Seuchen-Saison erlebt.

19 Niederlagen kassierten die Gladbacher, die vor der Saison von keinem Experten zu den Abstiegskandidaten gezählt wurden. Nun soll dieser also in Düsseldorf verhindert und die Saison doch noch positiv beendet werden.

Fortuna Düsseldorf II will sich auch mit drei Zählern aus der Saison verabschieden und im Bestfall Platz neun noch belegen. Fortunas U23-Trainer Nico Michaty betonte am Donnerstag gegenüber RevierSport. "Dass die Gladbacher bei drei Punkten und sechs Toren Vorsprung doch noch absteigen, ist eher theoretischer Natur. Aber klar: Wir wollen uns natürlich nichts nachsagen lassen und nach zuletzt drei Niederlagen in Folge die Saison am liebsten mit einem Sieg beenden."