RWE:Daumen drücken aus Schweden - RWE-Boss ist verzückt

Rot-Weiss Essen bereitet sich auf den großen Tag vor. Am Samstag, 14. Mai 2022, will RWE den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga klarmachen. Nun werden auch in Schweden die Daumen gedrückt.

Rot-Weiss Essen ist aktuell in aller Munde - regional, wie auch überregional. Das Aufstiegsrennen zwischen RWE und Preußen Münster weckt großes Interesse. Nun auch in Schweden.

Am Donnerstagabend kursierte ein Video von Siw Malmkvist in den Sozialen Medien und in verschiedenen Whats-App-Gruppen. Die 85-jährige Schlagersängerin ist nämlich die Interpretin des RWE-Stadionlieds "Adiole" - noch genauer gesagt: der Version mit "Oh RWE".

Der RWE-Vereinshistoriker Georg Schrepper schreibt: "Siw Malmkvist, in Deutschland spätestens seit ihrem 1964 veröffentlichten Nummer 1 Hit „Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling" bekannt, brachte 1970 das Lied „Adiole“ heraus. Der Titel gehört sicher zu den kürzesten Refrains der Musikgeschichte, war mit Platz 25 in den deutschen Charts aber nicht ihr größter Erfolg. Dafür erzielte er an der Hafenstraße eine unerwartete Langzeitwirkung. Es fing damit an, dass beim Abspielen des Liedes der damalige Stadionsprecher Alois Kumetat die Lautstärke drastisch herunterfuhr, wenn der Refrain „Adiole“ erklang. Stattdessen sangen die Fans „oh RWE“.

"Ich habe das Video auch erhalten. Wir vermuten, dass der Ursprung in der RWE-Youtube-Fangruppe 'Wir sind RWE' liegt. Es ist auf jeden Fall eine tolle Sache", erklärt Detlev Jaritz, ehrenamtlicher RWE-Mitarbeiter, gegenüber RevierSport. Und in der Tat ist es von der genannten Gruppe, die das Video auch bei sich gepostet hat.

Durch die gemeinsame Initiative von Silvia und Klaus-Peter Zimmert sowie dem damaligen Geschäftsstellenleiter Jaritz ließ sich Malmkvist 1999 sogar zu einer Neuaufnahme überreden. "Wir haben sie aus Schweden einfliegen und im damaligen Georg-Melches-Stadion auftreten lassen. Ich glaube, dass an diesem Tag alle Fans großen Spaß hatten", erinnert sich Jaritz.

Hier geht es zum Video:





Und auch RWE-Boss Uhlig freute sich über die Video-Botschaft aus Schweden. Uhlig gegenüber RS: "Die Dame ist 85 Jahre alt und scheint topfit zu sein. Das ist eine verzückende Botschaft, die mich auch sehr gerührt und gefreut hat. Danke an Siw Malmkvist. Ich hoffe, dass wir am Samstag oft das Stadionlied hören und feiern werden."