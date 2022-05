Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat am Samstag die Chance, in die 3. Liga aufzusteigen. Für Simon Engelmann würde sich auch ein persönlicher Traum erfüllen.

Am Samstag (14. Mai, 14 Uhr) kommt es in der Regionalliga West zum Aufstiegsshowdown: Tabellenführer Rot-Weiss Essen trifft auf Rot Weiss Ahlen und Erz-Rivale Preußen Münster empfängt parallel die U21 des 1. FC Köln. Beide Spitzenteams sind punktgleich, aktuell hat RWE das bessere Torverhältnis (+2 und mehr geschossene Tore).

Wie es sich anfühlt, eine Saison in der Weststaffel als Meister zu beenden, weiß Essens Top-Torjäger Simon Engelmann. Bereits zweimal gelang ihm dieses Kunststück. 2012/13 wurde der Goalgetter mit den Sportfreunden Lotte Meister in der Regionalliga. Bei der Meisterehrung war der Stürmer aber nicht mehr an Bord, weil Engelmann in der Winterpause nach Cloppenburg gewechselt war. In der Spielzeit 2019/20, die coronabedingt im März abgebrochen wurde, feierte er mit dem SV Rödinghausen den Coup und wurde zudem mit 26 Treffern in 26 Spielen Torschützenkönig.

Doch trotz zwei Meisterschaften blieb die Krönung aus. Lotte scheiterte damals in der Relegation an RB Leipzig und Rödinghausen beantragte keine Lizenz für die 3. Liga, so dass der SC Verl als Tabellenzweiter gegen Lok Leipzig um den Aufstieg spielte und sich durchsetzen konnte. Nun soll es für Engelmann im dritten Versuch endlich klappen. Der 33-Jährige will mit Rot-Weiss Essen unbedingt aufsteigen: "Das ist mein zwölftes Jahr in der Regionalliga. Ich war sehr oft nah am Aufstieg dran. Wir müssen jetzt den letzten Schritt noch gehen. Das wird ein absolutes Highlight am Samstag", betonte Engelmann gegenüber RevierSport.

Ich bin 2020 nach Essen gewechselt, weil ich vor einer vollen Hafenstraße spielen wollte. Die volle Hafenstraße haben wir jetzt am letzten Spieltag. Es ist alles angerichtet! Wir haben ein Heimspiel, die Bude ist voll und wir sind Erster. RWE-Torjäger Simon Engelmann.

Für den Stürmer wird die Partie vor 16.500 RWE-Fans etwas ganz Besonderes. Vor einer ähnlich großen Kulisse hat er bislang nur einmal gespielt: "Mit Rödinghausen habe ich mal im DFB-Pokal gegen Bayern München vor 16.000 Fans gespielt. Ich bin 2020 nach Essen gewechselt, weil ich vor einer vollen Hafenstraße spielen wollte. Die volle Hafenstraße haben wir jetzt am letzten Spieltag. Es ist alles angerichtet! Wir haben ein Heimspiel, die Bude ist voll und wir sind Erster. Wir dürfen uns aber auch nicht verrückt machen lassen, sondern müssen unser Spiel durchziehen."

Während die Aufstiegsfrage erst am letzten Spieltag entschieden wird, ist die vierte Torjägerkanone in Serie für Engelmann nur noch Formsache. Mit 23 Saisontoren führt er die Liste klar vor Straelens Cagatay Kader und Fortuna Kölns Sascha Marquet (beide 16) an. Für Essens Nummer elf zählt jedoch nur der Meistertitel: "Die Kanone habe ich zwar fast schon wieder sicher, aber der Aufstieg ist viel wichtiger. Wir wollen es schaffen, das ist einfach so."